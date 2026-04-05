欠債2千萬喊「要被賣器官」人間蒸發 渣男拋妻棄女法官准休夫

新竹張男因積欠逾2千萬元債務，竟對妻子謊稱恐遭「賣器官還債」，隨即拋妻棄子人間蒸發，留下債主頻頻上門逼討，妻子陳女不堪其擾訴請離婚並替兩名女兒改從母姓。新竹地院審理後判准離婚，並同意子女由母親單獨監護、改從母姓。

判決書指出，陳女與張男於2017年5月結婚，婚後育有2名未成年女兒。陳女主張，夫妻已分居近3年，張男在2025年1月突然離家，期間曾打電話要求她代為借款，還聲稱欠下龐大債務，甚至可能被賣器官償還，讓她與孩子陷入恐懼。不久後，張男於同年2月起完全失聯，債權人接連上門追討，甚至影響她的工作與生活。

陳女表示，張男長期未盡家庭責任，對子女教養毫無參與，還讓她獨自面對債務壓力與外界騷擾，婚姻早已名存實亡，因此向法院請求離婚，並希望取得兩名子女的親權、每月扶養費，以及將孩子改從母姓。

法官調查，張男除失聯外，另涉及詐欺案件，已於2025年8月遭檢方發布通緝，至今未到案；在親權部分，社工訪視與家事調查指出，兩名女童自幼皆由母親與外祖家庭照顧，生活穩定，長女也明確表達希望由母親照顧並改從母姓，反觀張男長期失聯，無法參與子女生活，也無照顧能力。

法官認為，張男在子女成長關鍵時期離家避債，對家庭毫無照顧與聯繫，已嚴重破壞婚姻基礎，構成難以維持婚姻的重大事由。至於扶養費，法官審酌雙方經濟能力與子女生活需求，判張男每月須各支付2名女兒扶養費各7000元，直到成年為止。

在姓氏變更部分，法官認為，兩名女童長期在母方家庭成長，與母親及外祖家族關係緊密，若繼續使用父姓，恐造成身分認同混淆。改從母姓有助於建立歸屬感與生活一致性，因此准予變更。此外，為維護子女最佳利益，由陳女單獨行使親權。