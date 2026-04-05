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蛇蠍女藥頭涉殺人棄屍 小弟女友幫「洗血跡」被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市林姓男子因與鳳山一名人稱「果凍」的黃姓女藥頭有毒品債務糾紛，遭黃女夥同鄭男等人設局擄走殺害，其中鄭男林姓女友原本只是在房間等候男友回家，結果被叫去處理車上血跡，被列為共犯之一，橋頭地院審理後，依湮滅證據罪判刑45天，得易科罰金。

林女和鄭男為男女朋友，兩人平時以鳥松區某汽車旅館為家；去年5月7日一早鄭男向林女稱要出門處理事情，便要林女先在房間內等他。

鄭男外出後，與黃姓女藥頭前往楠梓區某汽車旅館約林姓男子談判，林男一到場，便被黃女等人控制行動凌虐多時，林還被鄭男等人毆打、刺傷，並被用手銬控制行動。

同日上午11時許，黃女開車載著鄭男、林男轉往鳥松區鄭男居住的汽車旅館，一抵達後便將林男帶到房間囚禁，當時在房內等候男友的林女，見到林男滿身是血，明顯遭到施虐，卻協助黃女前往停車場擦拭車上血跡滅證。

事後林男因不堪凌虐還遭持刀放血，不久便沒了氣息，黃女再叫來幾名小弟，用租賃車把林男遺體載往屏東縣獅子鄉的山區棄屍，之後折返又把租賃車棄置於高雄市區一處停車場。

林男失蹤多日引起家屬擔心，報案後警方循線在21日凌晨，分別在高雄鳳山、大社等地拘捕黃女，涉案的鄭男等多名共犯也遭逮，被依殺人罪嫌起訴，目前全案正在橋頭地院審理中，林女雖未參與殺人，但協助黃女擦拭血跡，也被依湮滅證據罪嫌起訴。

橋頭地院審理後，法官依據現場對話錄音等證據，認定林女當時在場協助滅證，依湮滅證據罪判刑45天，得易科罰金。可上訴。

黃姓女藥頭涉嫌設局將林姓男子凌虐殺害，和同夥將遺體棄屍屏東獅子山區；圖為警方搜山後，找到林男屍體。記者石秀華／翻攝
黃姓女藥頭涉嫌設局將林姓男子凌虐殺害，和同夥將遺體棄屍屏東獅子山區；圖為警方搜山後，找到林男屍體。記者石秀華／翻攝

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