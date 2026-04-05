快訊

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

聽新聞
0:00 / 0:00

恐怖情人嗆女友「把你們母女丟下樓」 鄰居阻止遭美工刀戳頭滿臉血

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蕭姓男子在去年底時，前往黃姓前女友住處找人，雙方爆發口角後，蕭男恐嚇要將黃女母女從頂樓丟下，蕭還持熱水壺、磚頭、椅子痛毆黃女，另名黃姓男租客見義勇為，也被蕭男持美工刀狂戳頭部而滿臉血，租客趕緊下樓求助，警方到場查獲躺在現場的蕭男，二審駁回上訴，仍依傷害3罪，判刑1年2月，全案確定。

檢警調查，蕭姓男子（38歲）在去年10月13日前往台中市北區的黃姓前女友（28歲）住處理論，雙方爆發激烈爭執，蕭男失控持熱水壺、磚塊及椅子等物痛毆黃女，扯黃女頭髮在地上拖行，還恐嚇要將黃女跟女兒「從頂樓丟下」，致黃女頭部與四肢多處受傷。

黃女母親聽聞異狀與尖叫聲，急忙衝上6樓查看，見女兒遭拖行立刻大聲喝斥，未料蕭男將其黃母壓制在陽台女兒牆勒頸，還以磚頭重擊黃母頭部，同樣作勢欲將她推下樓。

此時，同樓層黃姓男租客聽聞聲響，見義勇為出面制止，蕭男見狀轉而攻擊租客，雙方扭打過程中，蕭嫌持美工刀朝租客頭部、手部瘋狂揮砍、戳刺，導致黃男頭部、手部都有多處創傷。

警方獲報到場時，蕭男已躺在地上休息，而租客、黃女母親頭部滿臉血，警方依現行犯抓人後，依傷害、恐嚇等罪送辦。

台中地院審理時，認定蕭男未與3名被害人達成和解，但已坦認犯行，分依3個傷害罪，各判處7月徒刑，應執行1年2月，全案上訴台中高分院後，認一審量刑適法，駁回上訴，全案確定。

台中市蕭姓男子去年底與前女友有感情糾紛，持美工刀、磚頭攻擊，釀女友及其母親、鄰居等3人受傷，台中高分院近日判1年2月確定。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓男子去年底與前女友有感情糾紛，持美工刀、磚頭攻擊，釀女友及其母親、鄰居等3人受傷，台中高分院近日判1年2月確定。記者陳宏睿／翻攝

椅子 恐嚇 租客

延伸閱讀

付1個月房租就神隱 淡水女租客搧討租人巴掌 警壓制發現她是通緝犯

沒有許可證收4萬...台中男開貨車亂丟20頓營建廢棄物 要關一年

台南殺妻命案…丈夫開車加速輾過妻子內臟破裂死亡 檢聲押獲准

北市高中女情緒不穩持美工刀自傷 警「趁隙奪刀」助送醫

相關新聞

7次酒駕關不怕他出獄半年第8度酒駕 法院：不宜輕縱、判刑1年2月

30歲黃姓男子已有7次酒駕前科，第一次獲檢察官緩起訴，其後6次分別被判刑3月、4月、5月、6月、6月、9月；結果他去年6月剛出獄，12月又再度酒駕，酒測值達每公升0.55毫克。台南地院認定他未能悔改，對交通顯已造成高度危險，依公共危險罪判刑1年2月。可上訴。

他騎機車「放雙手」1秒被罰1萬2千元 提告稱「我手麻」法院打臉

林姓男子在台南市東區騎車時，單手騎車6秒後，第7秒同時放開雙手行駛，遭民眾錄影檢舉；交通局開罰他1萬2千元罰鍰，並吊扣蘇姓女車主的牌照半年。林不服提告指出，他是因手麻才放開雙手1秒，並沒有失去平衡或失控，開罰違反比例原則，法院駁回告訴。可上訴。

高雄「三寶媽」因毒駕致死引眾怒 「判重刑、求修法」連署破3千人

高雄毒駕事故頻傳，甚至發生「三寶媽」家破人亡事件，公共政策網路參與平台發起「嚴懲酒駕毒駕致死傷：增訂20年以上有期徒刑至死刑，視同蓄意謀殺」連署，目前已逾3770人附議。上月因毒駕車禍死亡的三寶媽的小孩住在林園，高市議員邱于軒呼籲外界參與連署，突破5千人門檻引起政府重視。

男控姊妹趁老父失智「洗產」6房產 專業人士證詞讓他敗

屏東一名林姓男子與兩名姊妹爆發遺產糾紛。林男指控，70多歲的父親生前罹患失智症，姊妹倆卻利用照顧之便，將父親名下6筆不動產以贈與及買賣名義「乾坤大挪移」。他在父親過世後發現遺產遭移轉，提起訴訟，主張移轉行為無效，要求塗銷登記。屏東地方法院審理發現，老父當年不僅能親自聯絡土地代書，還能多次跟團旅遊，甚至自撰遺囑，認定其辦理過戶時意識清楚，判決原告敗訴。

日本料理遭負評竟將顧客個資貼網公審 嘉義餐廳老闆判刑5個月

去年蔣姓、曾姓民眾於嘉市某日本料理餐廳用餐，因不滿追加芥末的收費標準及服務態度，在網路留下負評，王姓老闆見狀後，竟將2人結帳時的監視器影像截圖及影片上傳臉書，並標註2人全名，蔣、曾2人不滿個資遭揭露報警，嘉義地方法院日前審結，依個人資料保護法判處王姓老闆有期徒刑5個月，得易科罰金。可上訴。

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

朱姓女子在改制前後的台南市政府任職擔任臨時人員將近34年，她向工務局申請勞退舊制退休金卻遭拒絕，理由是她的職務並不適用勞基法；朱女提告指出過去已有同事成功申請，現在卻因主事者不同，就想要規避勞基法責任，法院判決工務局應給付她444191元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。