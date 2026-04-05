沒有許可證收4萬...台中男開貨車亂丟20頓營建廢棄物 要關一年

台中市林姓男子是資源回收業者，但貨車僅領有一般廢棄物清除許可，無處理事業廢棄物許可，但仍在2019年間，收了4萬元，替一間科技公司清除20頓的營建廢棄物後，棄置在一處空地，環保局前往稽查發現後，依違反廢清法移送法辦，一審判1年，二審近日審結，駁回上訴，維持原判。

檢方調查，林姓男子是一間資源回收行負責人，在2016年間曾酒駕遭判刑4月確定，林男名下的大或車僅領有乙級一般事業廢棄物清除許可證，沒有領有處理許可證，但仍受人之託，收取4萬元酬勞後，替一間科技公司，清運20頓的營建廢棄物，棄置在台中市一處空地內。

環保局接獲檢舉前往稽查，在現場的營建事業廢棄物中，找到該科技公司的報價單，循線查獲後，依違反廢棄物清理法，函送偵辦，林男在檢察官訊問後，坦認犯行，偵結起訴。

台中地院審酌，林男無視於政府對於環保政策宣導，僅為貪圖一己之私利，非法從事事業廢棄物之清除，影響環境衛生，危及生態，所為實不可取，但考量林男犯後坦承犯行，態度尚可，也已將棄置廢棄物土地清理完成、回復原狀，依非法清除廢棄物罪，處有期徒刑1年，犯罪所得4萬元沒收。

全案上訴台中高分院後，近日審結，仍維持一審認定，認為上訴無理由，駁回上訴，維持一審原判。