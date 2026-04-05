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需上法庭與病人對立 精神科醫師嘆壓力大

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

最快今年八月，精神疾病患者強制住院改由法院裁定；專家直指，新制看似減輕醫師決策責任，實際上精神科醫師仍需上法庭陳述意見，必須與精神疾病患者站在對立面，同時還需要接受患者律師的質疑，壓力恐比舊制還大。

彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任王俸鋼表示，二○○七年前，僅需兩名精神科醫師簽字，就能讓精神疾病患者強制住院；二○○七年後，改由衛福部審查會做最後決議，如今，新制改由法院裁定，程序雖與審查會類似，但審查人員的組成不同，加上改為司法措施，嚴謹度大幅提高。

依新規規範，法院審理精神病人強制住院案件時，病人或家屬可聘用律師作為代理人，如病人為經濟弱勢，法官也可視情況指定律師代為辯護。若以人權角度出發，新規一改過去「醫師說了算」情況，病人地位有所提升，但醫師基於醫療專業判斷，也需出席法庭為自己的主張辯護，雙方立場相悖，還得面對律師，都會增加醫師的負擔。

不過，身心障礙聯盟秘書長洪心平認為，改由法院審理，能幫助精神科醫師的角色回歸到「專業意見提供者」，反而是一件好事，過去醫療端傾向保護患者，延長患者住院時間，避免回歸社區後增加傷人事件。但相對的患者住院時間增長，醫院能從中獲利，反被質疑其公平性。

一名知情人士指出，從「精神衛生法」母法修法到強制住院子法發布期間，司法單位對新制疑慮最深，為因應新制上路，司法院雖曾邀集醫界與病團舉辦「模擬法庭」，卻以演員扮演精神病患，未納入曾有實際住院經驗者，新制上路後法官恐會低估精神疾病的多樣性，影響判斷品質，成一大隱憂。

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