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8月上路…精神病患強制住院 改法官裁定

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導

精神衛生法母法二○二四年底上路，其中<a href='/search/tagging/2/精神疾病' rel='精神疾病' data-rel='/2/179877' class='tag'><strong>精神疾病</strong></a>患者強制住院等子法已於上月廿五日公布，強制住院改由法官裁定，最快八月正式施行。本報資料照片
精神衛生法母法二○二四年底上路，其中精神疾病患者強制住院等子法已於上月廿五日公布，強制住院改由法官裁定，最快八月正式施行。本報資料照片

新版精神衛生法於二○二四年十二月底上路，其中最備受注目的子法「精神疾病嚴重病人緊急安置及強制住院許可辦法」，終於在三月廿五日對外發布，未來精神疾病患者強制住院的許可權，從衛福部的審查會，轉由法官裁定，衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，強制住院新制預計今年八月由司法院公布後正式上路。

近年國內多起重大社會案件，如小燈泡案、鐵路殺警案、超商口罩殺人案，均涉及精神疾病患者，引發社會高度關注與恐慌。現行「精神衛生法」規定，當精神障礙者急性發病，出現自傷或傷害他人行為，且拒絕住院時，政府可指定醫院進行緊急安置與強制鑑定；若評估需全日住院治療，須向衛福部審查會申請許可。

然而，審查會握有最終決定權，長期遭批鑑定標準不一、程序不透明。二○二二年精神衛生法大幅修法，將強制住院最終許可權由行政機關移轉至司法體系，改由法官裁定。審理時採合議庭參審制，由法官、精神科專科醫師及病人權益代表共同組成，並以過半數決定。

衛福部於三月二十五日發布「精神疾病嚴重病人緊急安置辦法」等子法，落實修法方向。陳柏熹說，新制將強制住院由行政審查轉為司法審查，呼應「身心障礙者權利公約」（ＣＲＰＤ）精神，強化對精神障礙者人權的保障。

他指出，在舊制下家屬常被迫決定是否強制送醫，易被患者視為背叛，造成家庭關係破裂；改由法院裁定後，將剝奪人身自由的責任回歸國家，有助減輕家屬壓力與衝突。

不過，新制也引發疑慮。身心障礙聯盟秘書長洪心平認為，改由法院審理後，強制住院比率可能下降，社區照護量能是否足以承接，仍待檢驗。衛福部統計顯示，二○二五年社區訪視人員僅三二八三人，需服務七萬九千餘名患者，其中近九百人屬重症，資源明顯吃緊。

對此，陳柏熹表示，去年強制住院約四百件，新制上路初期難免有磨合，但司法院已透過模擬法庭協助實務銜接，預期案件量不致大幅波動；同時，社區支持系統也持續強化，以支撐患者回歸社區生活。

衛福部 司法院 精神疾病

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