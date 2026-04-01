捲入台南88槍案… 電商遭羈押121日 高分院准刑事補償36萬3千元

台南學甲88槍槍擊案，因檢方舉證不足，無法證明同案被告蔡姓男子與洪政軍、槍手孔祥志等人共同犯下這起槍擊案，蔡一、二審均獲判無罪確定後，他於案發時遭羈押121日，日前向高分院聲請刑事補償，法官裁定以每日3000元折算，准予補償金額共36萬3000元。

蔡及律師主張，他因該案偵查期間，於2022年12月18日經檢察官聲請羈押，同日經台南地院裁定羈押，直至隔年4月17日准予20萬元具保後停止羈押，共受羈押121日。

律師表示，蔡為電商公司負責人，月入約40至50萬元，及公司營收甚豐，原本營運、業績都是由他一肩挑，然而，當時他遭羈押期間，公司業績下滑到無法回到原來的情況。一、二審無罪確定後，他請求按5000元折算1日、支付刑事補償金。

台南高分院合議庭指出，蔡被訴共同犯非法持有非制式衝鋒槍、子彈及共同恐嚇危害安全、共同行使偽造特種文書等均無罪，而無罪判決理由，認檢察官所舉證據，尚不足以證明蔡確有與共同被告洪政軍、孔祥志等人共同犯88槍擊案，及不足以證明槍手孔祥志所持作案用衝鋒槍，是楊、謝姓向蔡所取得的槍枝，且時間相隔將近1年，難以認定與槍擊案間有何關連。

且依孔祥志手機槍枝相關照片勘驗紀錄，手機內有9把槍枝照片，足見孔祥志平日不乏取得槍枝管道，在無證據足以證明孔祥志本件作案槍枝來源的情況下，無法逕予認定楊、謝北上向蔡取得的槍枝為同一把，且該槍既未經扣案，無證據證明有殺傷力，自難對蔡另以非法持有槍枝罪相繩。

合議庭指出，蔡於本案偵查之初因有相當理由足認其有逃亡、串供、串證之虞，檢察官聲請、台南地院法官所為羈押裁定，程序上並無違法或不當，再衡酌蔡因本案受羈押時所受財產上損害、精神上痛苦、名譽減損、剝奪人身自由及其程度等個案情節等一切情狀，認依刑事補償法規定，以補償每日3000元金額折算1日支付為適當，核算准予其受羈押日數為121日，補償金額共36萬3000元。