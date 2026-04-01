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一刀貫穿雇主身體！狠男殺老闆...刺破他心臟斃命 判14年賠210萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照
越南籍26歲豆姓移工和同鄉的阮姓雇主因工作爭執，在台中霧峰區宿舍持菜刀朝阮胸口猛刺1刀，當場刺破心臟斃命，豆也稱「刀子有穿越他身體，從後面出來」，法院刑事一、二審都依殺人罪判他14年；阮的父母再求償610萬元，民事一審判豆應給付對方210萬元，可上訴。

警方2024年3月9日凌晨1點多獲報，稱霧峰區柳豐路一間鐵皮屋有男子胸口遭穿刺傷，越南籍阮姓男子遇害送醫不治，行凶的豆男同日1點29分向吉峰派出所投案。

檢警調查，阮男、豆男均為越南籍失聯移工，平時同住柳豐路的鐵皮屋內，豆曾受雇替阮從事工地工作，當天因工作問題發生口角，豆就拿了1把菜刀要朝阮頭部砍下，因對方即時阻擋護住頭部，阮又揮刀刺進他左胸，當場刺傷心臟釀大出血、肺塌陷，阮送醫不治。

警方查出，阮男當時招募豆男從事工地貼磚的臨時工，雙方過去就多次因工作問題吵架，當天深夜再爆口角，豆嫌持刀傷人隨即逃逸，阮負傷後告知友人打119才曝光。

台中地院刑事一審時，豆辯稱是阮先打他，他們兩個一起搶刀，沒有想致對方於死；一審比對豆警詢、偵查時說詞，他表示不滿阮打罵他，當天一進房間就是想殺他，拿刀子捅他腹部1刀，且「刀子有穿越他身體，從後面出來」，後來阮就倒下去。

法醫解剖發現，阮男被刺傷創徑長約19公分，研判似有把刀具頂進人體，傷勢在左側胸腹季肋部，屬最重要心臟所在，且刺破心臟，其殺人故意明確，依殺人罪判他14年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境；全案上訴台中高分院二審駁回。

阮男的父、母再提民事訴訟，主張扶養費、精神撫慰金等一共求償610萬7377元；對此，豆仍辯稱沒有故意殺死阮，因阮連續5個月在他每天下班時罵他父、母，且打罵他，為了自保才去向阮說不想工作。

民事庭考量，阮的父母頓失依靠，第一時間無法來台，得忍受兒子早逝悲痛，精神撫慰金各100萬元為適當，一共判豆應給付阮父母共210萬7377元。

殺人

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