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鄰居噪音爆殺機...台中翁半夜猛敲牆 住戶溝通無效一路追殺刺11刀

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中沈姓老翁長期半夜敲牆壁發出噪音，其他鄰居都受不了，黃姓住戶和他溝通也未改善，一度搬到頂樓搭帳篷睡，後忍無可忍持刀一路追殺沈、猛刺他11刀；法院刑事認為，黃、沈衝突事出有因，依殺人未遂罪判黃4年8月；民事判他應給付沈46萬元，可上訴。

檢警調查，黃男（45歲）不滿鄰居沈姓老翁長期製造噪音，上網買了1把瑞典製的高碳鋼直刀，2024年2月12日早上8點多見沈駕駛電動車出門且速度緩慢，竟衝上前朝他脖子刺殺。

沈遇襲要逃，黃一路追殺到北區梅川東路、德化街口攔下，再持刀朝沈左耳、後頸、上背部及腰部猛刺，釀沈身中11處刀傷全身是血棄車逃命，黃仍追趕一陣後棄刀，沈緊急送醫撿回一命。

檢方訊時，黃坦承買刀就是要殺害沈翁；現場目擊民眾也說，看到黃持刀攻擊沈後腦、頸部，作案後沒馬上離開，還對他說「你們直接報警，我就是要讓他死」、「不用救那個阿伯，他死定了。」

台中地院刑事庭查，警方接獲稱「有1名年輕男子拿水果刀刺殺1名年長男子」，立即派遣線上警力，但隨後就接到黃男電話，並自述自己是行為人、向到場警員坦承犯案，認定黃符合自首依法減刑。

刑事庭審酌，黃砍殺沈翁11刀集中頭部，致死之意明確，但根據其他鄰居證詞，沈翁確實常常半夜敲牆壁，鄰居都受不了，黃跟他溝通過都未改善，且黃還因噪音問題換房間、在頂樓搭帳篷居住，後來外出租屋，後因母親因病才回家照顧，可見衝突事出有因，依殺人未遂罪判黃4年8月。

沈再提民事求償，主張黃一路追殺他，身中11刀集中要害，顯見黃手段凶殘，他遇害後飽受折磨，至今不敢回家，連同醫療、精神撫慰金一共求償86萬7111元；對此，黃未到庭辯論，也沒提出書狀聲明或陳述。

民事庭查，沈遭一路追殺，需至精神科治療，考量雙方職業收入、侵害程度等一切情狀，判黃應給付沈46萬6971元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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