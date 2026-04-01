彰化詐騙男落網羈押中...求交保理由竟稱未婚妻高齡「想快回去生小孩」

彰化黎姓男子加入詐騙集團擔任總收水要職，負責監控車手、洗錢，被依加重詐欺等罪判3年8月，因黎去年落網遭羈押至今，他以照顧祖母、未婚妻高齡「亟待受孕」為由聲請具保停押，法院認為他涉案情節重大，仍有羈押原因及必要，裁定駁回。

檢警調查，黎男2025年2月加入卓姓男子發起的詐騙集團，黎負責擔任總收水並洗錢，因陸續有名被害人遭詐提告，經彰化檢警追查破獲。

檢方訊時，黎坦承自止依卓指示監控車手、收贓款，並向指定幣商兌換成虛擬幣後轉出，可從中收百分之2為報酬；彰化地院認定，黎男犯罪所得2萬280元，審酌他擔任詐團要角，依加重詐欺等罪判他3年8月。

由於黎男落網時就遭羈押至今，他今年2月聲請具保停押，主張坦承不諱，全案僅剩下他在押，現已無串證、逃亡之虞，家中僅有祖母1人獨居，需要安排其生活請求交保，也願意接受科技監控。

彰化地院一審認為，黎擔任收水角色，顯示在組織中受上手信任，犯案情節、次數及可能受刑罰制裁也較他人更嚴厲，逃亡誘因隨之增加，且本案主謀卓男未到案，在境外遙控指揮他們收水，顯有串證之虞，且黎被判3年8月刑度不輕，駁回其聲請。

黎不服抗告，主張卓男並非在國外，若以其未到案為理由羈押他，自己豈非永無交保可能？且祖母高齡現無人照顧，希望回去盡孝道。

黎還說，祖母希望在有生之年看到他和未婚妻成婚，未婚妻也高齡「亟待受孕」，他願意提高具保金額、科技監控及限制住居；他還說，羈押時罹患臉部腐骨疾病，目前右臉頰遭細菌侵蝕僅剩薄薄一片骨頭，非保外治療難以痊癒，請求交保。

台中高分院二審查，黎涉案情節重大，仍認有羈押必要，其主張照顧祖母等理由，無礙仍有羈押原因認定，至於患病部分，羈押處所有配置醫師，若有必要也能聲請戒護就醫，認為其聲請無理由，予以駁回，不得再抗告。