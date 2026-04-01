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收納箱夾藏2公斤大麻闖關被攔！ 男多次更換地點冒名收貨仍被查獲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

尤姓與戴姓男子去年8月間自泰國輸入大麻，經台北關發現報關進口的收納箱內夾藏63包、2.43公斤大麻煙草，尤多次更換簽收地點且冒名收貨仍被警查獲，並坦承犯行，台南地院認尤共同運輸第二級毒品判刑5年8月，戴則另案審理中。

檢方起訴，尤、戴於去年8月間約定，由戴負責自泰國將大麻煙草包裝輸入、提供人頭健保卡及收受大麻包裹地點，尤則負責尋找台灣買家、申請註冊EZWay電子通關平台進口報關及接收進口大麻包裹，共同進口大麻煙草牟利。

戴於同年9月初提供台南一商務旅館作為收受大麻煙草包裹地點，並提供不知情廖姓男子遺失健保卡予尤申請註冊EZWay進口報關。尤再以不知情張姓男子名義申辦預付卡門號號作為EZWay進口報關收件電話，向台北關申請辦理夾藏大麻煙草63包的收納箱報關進口。

惟因EZWay快遞收貨人實名認證問題，尤透過綽號「阿翰」取得不知情陳姓男子身分證件資料，申請EZWay進口報關。

去年9月11日，經台北關查驗發現收納箱藏有大麻煙草毛重2.43公斤而扣押，並經調查局濫用藥物實驗室鑑定，確認扣押物品為第二級毒品大麻。

同年月16日經貨運配送人員依址投遞，經尤多次更換收件地點，終於同日9時53分許在台南市東區，尤在簽收欄偽簽「廖xx」簽收包裹後，立即為警緊急逮捕，當場查獲。

台南地院合議庭指出，尤犯毒品危害防制條例中運輸第二級毒品罪、意圖販賣而持有第二級毒品罪、懲治走私條例中私運管制物品進口罪、刑法中行使偽造私文書罪，以一行為觸犯數罪名，從一重運輸第二級毒品罪處斷。

同時，尤於偵查及審理中均自白，依法減輕其刑後，法官認尤共同運輸第二級毒品處有期徒刑5年8月，可上訴。

台南地院認尤男共同運輸第二級毒品處有期徒刑5年8月，扣案第二級毒品大麻煙草63包沒收並銷燬，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認尤男共同運輸第二級毒品處有期徒刑5年8月，扣案第二級毒品大麻煙草63包沒收並銷燬，可上訴。圖／本報資料照

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