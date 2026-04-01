嘉義兄弟爭冷氣開關 兄反鎖陽台害弟爬窗脫困判賠2萬

嘉義蘇姓男子因冷氣開關問題與胞弟發生爭執，竟將對方反鎖在2樓陽台，導致胞弟被迫打破冷氣窗隔板才得以脫困。胞弟告上法院，蘇男雖辯稱是正當防衛，嘉義地院審理，認其行為已逾越必要程度，侵害自由權，判決蘇男應賠償2萬元。

這起家庭糾紛發生在2023年5月25日下午3時許，蘇姓兄弟在住家2樓陽台，因冷氣開關問題引發口角。蘇男趁胞弟仍在陽台之際，伸手將兩間房間連通陽台的玻璃拉門全部關閉上鎖，妨害胞弟進出陽台的權利。

法院審理時，蘇男辯稱當時是因胞弟先對其施暴，為了保命才將門鎖上，屬於正當防衛；他更指稱胞弟涉嫌竊電，反鎖行為是為了逮捕現行犯。不過，法院調閱刑事資料發現，蘇男在警詢時曾供稱是因為「想讓他冷靜」、「我有事要忙」，且當時雙方衝突已停止，蘇男大可直接走離現場，並無反鎖對方的急迫需求。

法院認為，蘇男反鎖陽台門的行為，導致胞弟必須爬上冷氣窗口並打破隔板才能脫困，主觀上難認具備防衛意思，客觀上也欠缺排除侵害的必要性。判處蘇男應給付2萬元，全案仍可上訴。