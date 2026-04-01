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全國首宗選舉賭盤偵破 高賠率「1賠20」誘下注特定政黨

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

年底九合一地方大選尚未登場，雲林檢警近日已偵破全國首宗賭盤案。警方查出去中心化預測平台「Polymarket」針對年底選舉開設賭盤，2名男子看中該平台出現高達一比二十的懸殊賠率，企圖以虛擬貨幣「小博大」預測政黨勝負，遭警方查獲。檢警強調將持續追查、全面掃蕩，維護選舉公正。

雲林縣北港警分局日前在網路巡邏時，發現去中心化預測平台「Polymarket」已針對年底選舉開設非法賭盤，並以2026 Taiwanese Local Elections: Party Winner（2026 台灣地方選舉：黨內獲勝者）」為標的，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果，北港分局、刑警大隊及刑事警察局偵查第六大隊等單位組成專案小組，由檢察官程慧晶指揮偵辦。

專案小組釐查出，該非法平台利用區塊鏈技術，讓賭客透過個人電子錢包下注與美金等值的穩定幣（USDC）。其特色為去中心化、無莊家設定賠率，採取訂單簿交易機制(類似股票撮合制度)，此次查獲賭盤甚至出現「1比20」的高賠率；押中之一方可獲取20倍報酬，反之，押錯則投注金全數歸零。

專案小組3月19日清晨兵分2路前往新北市新店區及中和區執行查緝，分別帶回童姓及盧姓等2名下注犯嫌，2人分別坦承以20USDC及5USDC下注特定政黨。

2名犯嫌已違反公職人員選舉罷免法、賭博罪，檢方表示，審酌盧、童兩人均無前科，且到案後坦承犯行，犯後態度良好，顯係一時失慮而誤觸法網，為促其自新，決定給予緩起訴處分。雲林縣警察局長黃富村表示，警方將持續動員追查，運用科技設備智慧警政強力查緝掃蕩選舉賭盤，並擴大追查涉案共犯。

雲林縣檢警偵破年底選舉賭盤案，圖為犯罪網站。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣檢警偵破年底選舉賭盤案，圖為犯罪網站。記者陳雅玲／翻攝

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