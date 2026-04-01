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台東接連爆軍人違紀！酒吧飲酒後釀2起酒駕 另1涉性騷已起訴
台東近期接連傳出軍人酒駕案件，且地點均與酒吧飲酒有關，引發關注。地檢署近日公布2起緩起訴處分，兩名涉案軍人因酒後駕駛遭查獲，分別裁定1年緩起訴，並須向公庫支付4萬元至7萬元不等處分金。另1起涉及性騷擾案件則已提起公訴。
檢方指出，第一起案件為已退伍的范姓男子，去年8月30日凌晨在台東市一間酒吧飲酒後，仍騎乘普通重型機車上路。行經中華路一段時因未打方向燈遭警方攔查，酒測結果顯示吐氣酒精濃度達每公升0.57毫克，明顯超標。
另一案則為現役林姓軍人，去年9月28日凌晨在同一酒吧飲酒後，清晨6時許無照駕駛自小客車上路，並載友人同行，途中於中華路追撞前車，所幸未造成人員傷亡。警方酒測結果為每公升0.28毫克。
檢方調查，兩人均在偵查過程中坦承犯行，且無前科紀錄。考量犯後態度良好，並已表達悔意，綜合公共利益與刑責衡量後，均予以緩起訴處分。其中，范男須於6個月內支付7萬元，林男則支付4萬元，緩起訴期間均為1年。
此外，檢方另偵結一名現役王姓軍人，去年4月在市區一處酒吧消費時，涉嫌趁女子不注意，兩度觸碰對方臀部。依據監視器畫面、被害人證述及相關勘驗結果，檢方認定其行為逾越一般社交界線，依違反性騷擾防治法提起公訴。
檢方強調，軍人身分並非免責理由，違法行為仍依陸海空軍刑法規定處理。3案均與飲酒場所相關，也凸顯深夜飲酒後的安全與紀律風險不可忽視。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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