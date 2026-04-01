澳洲GLOBAL團隊另起爐灶 騙投資不動產吸金上億 6大總監全交保

台北地檢署偵辦澳洲GLOBAL公司吸金案，查出GLOBA營運出狀況後，三大首腦之一的廖世宸另起爐灶，帶著旗下劉禮彬等6大總監自立門戶，結合藝築公司以投資不動產吸金行，金額達上億元，檢察官游欣樺昨指揮調查局搜索約談12人到案，凌晨依違反銀行法、詐欺等罪命10名被告以10萬至50萬交保。

6大總監包括劉禮彬30萬交保（降保為15萬）、沈芸茜50萬交保（降保為12萬）、顏伯儒50萬交保、郭又維30萬交保、戴淨珊30萬交保、王彤30萬交保；另業務蔡宛伶20萬交保、潘政勳、劉禮銓、張茲庭各10萬交保。至於本名邱清其的廖世宸通緝未到案。

此案緣起於亮閣資產管理公司負責人郭家希，涉與丈夫錢祺圍設立澳洲GLOBAL公司，以投資泰國大麻農場、外匯保證金為幌子，保證年化報酬7%到14%，向不特定民眾吸金，全盛時期集團共有三大團隊領導人，分別為郭家希與合夥人林宥成，以及廖世宸。

後來澳洲GLOBAL出現後金補前金問題，無法繼續經營，廖世宸這派眼見公司即將出包，因此帶著業務能力強的劉禮彬等6人出走，決定自闢蹊徑找錢，這時一名自稱從事不動產的男子林宏宇出現，聲稱名下有藝築實業、天時物業兩家公司，可用兩家公司名義，持續以投資泰國農場、危老都更等議題吸金，廖世宸不疑有他同意配合，劉禮彬6人也全聽從廖世宸指令。

詎料，廖世宸後來被檢舉涉詐，只能跑路避風頭，當時劉禮彬見廖世宸倒台，索性與沈芸茜議謀離開團隊，再找來顏伯儒入夥，三人繼續打著天時物業、澳洲GLOBAL公司名號，向不特定人推銷房地產投資，並保證年化報酬高達8至18%，且沈芸茜、顏伯儒業績不俗，估計2018至2024年，吸金1億多元。

檢調去年7月針對郭家希涉案部分發動偵查，當時立委徐巧芯前助理雷挺也被約談，訊後10萬交保，郭家希與錢祺圍則被聲押獲准。檢察官游欣樺過濾扣押證物後，昨天鎖定劉禮彬吸金行為進行收網。

在逃吸金首腦廖世宸旗下成員沈芸茜（中）50萬交保。記者張宏業／攝影

在逃吸金首腦廖世宸旗下成員王彤30萬交保。記者張宏業／攝影

在逃吸金首腦廖世宸旗下成員戴淨珊30萬交保。記者張宏業／攝影

在逃吸金首腦廖世宸旗下成員郭又維30萬交保。記者張宏業／攝影

在逃吸金首腦廖世宸旗下成員劉禮彬30萬交保。記者邱德祥／攝影