影／「拖吊蟑螂」2業者遭羈押 「小崔」交保首發聲：不是我做的

檢方偵辦北台灣「拖吊蟑螂」，台北地檢署與新北地檢署分合進擊，昨天與今天發動第2波搜索，約談首腦「小崔」崔博翔、「騰至國際」蔡尚聰、「東海」許峯頤等11人，崔博翔先前交保30萬元，這次被檢方再加保10萬元，他交保後首度喊冤，強調自己是冤枉的，是昔日部屬蔡尚聰、許峯頤不受控，他們過年亂收錢，才會被連累，希望檢警趕快找出真正可惡的人。

至於蔡尚聰、許峯頤原本被交保40萬元，檢方2度約談後認有串滅證之虞，聲押禁見獲准。

崔博翔表示，他今天是配合檢警調查，過年期間發生敲竹槓的事，「那不是我做的」，他兩年前請蔡尚聰、許峯頤時，「我就管不動他們了」，他們自己在外面亂搞，才會搞成這樣，自己也是受害人。

檢警調查，該集團分工細膩，以「分組」方式恐嚇車主，還以每月15萬代價買網路廣告，藉此吸引客戶上門。檢方首波搜索時，崔博翔出國未到案，後來返台後被帶回調查，訊後30萬元交保，當時蔡尚聰、許峯頤則各以40萬元交保。北檢追查發現新事證，二度約談崔博翔到案，訊後加保10萬元。

專案小組調查，「小崔集團」除接案、調度車輛外，集團還分拖吊司機組、現場助手組及幕後控台組。檢警這次主要偵辦案情，是鎖定蔡尚聰、許峯頤在脫離小崔後，另起爐灶，自行經營黑心道路救援，坑殺不知情駕駛，手法及敲詐金額與先前大同小異，目前已知前後犯案至少5、6起，擴大清查中。