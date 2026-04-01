非法處理廢棄物8嫌落網 南檢警擴大偵辦

專案小組現場測繪廢棄物占地的五千多平方公尺，估算違法堆置的廢棄物高達二千餘公噸。圖／讀者提供

康姓男子非法處理廢棄物，台南檢警歷經半年蒐證，上月初兵分多路在台南後壁等地逮捕康等八人。據統計，該集團從二○一八年起堆置廢棄物，涉竊占國有土地及私人土地，不法暴利計五千四百餘萬元。警方表示，全案正擴大偵辦中。

台南市刑大指出，該集團分工精細，除康（四十八歲）擔任負責人，還有大貨車司機負責跨縣市載運、怪手司機整地、掩埋與把風，以及現場作業員則負責分類與操作粉碎機。八人中有兩名是逃逸移工，被指派從事最粗重的現場塑膠粉碎作業。

專案小組上月四日突擊搜索，查獲駐守現場的兩名移工，當時兩人準備從草叢逃跑，遭警方壓制、送交移民署專勤隊收容。

康因涉案情節重大，且有勾串共犯、滅證及反覆實施環保犯罪之虞，台南地檢署向台南地院聲請羈押，法院裁定羈押禁見，其餘五名共犯經檢察官複訊後請回。

警方指出，現場查扣的重型怪手與大型塑膠粉碎機，因體積過於龐大，具有固接基礎且搬運困難，為保全證據，警方依法於機具的電源及操作樞紐處張貼公務封條，責付原地保管。專案小組現場測繪廢棄物占地的五千多平方公尺，估算堆置的廢棄物高達二千餘公噸，主要為各類工廠產出的塑膠混合物，如廢塑膠打包帶、下腳料等事業廢棄物。

以南部科學園區公告的廢塑膠最低處理底價，也就是每公噸清理單價三千四百元計算，加總竊占國有土地及私人土地免付租金的地霸利益，警方推估該集團自二○一八年起獲利達五千四百餘萬元。

警方表示，依據查扣的帳冊、地磅單等證物顯示，這些廢棄物的來源涵蓋其他縣市的公司，專案小組掌握部分上游廢棄物來源涉及跨縣市企業，將持續追查。

康等人涉犯廢棄物清理法非法提供土地及處理廢棄物等罪，也涉犯竊占罪等，雇用逃逸移工部分，違反就業服務法。