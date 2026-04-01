聽新聞
0:00 / 0:00
檢求重刑 把月世界變垃圾山 里長父子起訴
高雄知名地景月世界去年十一月爆出變垃圾山，檢警查出岡山區碧紅里里長李有財、兒子李子森涉組環保蟑螂犯罪集團，利用合法清運公司身分對外收費，把收來廢棄物堆在承租廠房，甚至在偏僻山坡地狂倒逾千公噸垃圾，橋頭地檢署昨依廢棄物清理法起訴十一人、三間公司。
檢察官痛批該集團將廢棄物棄置於地質敏感的山坡地，對自然環境造成不可逆的嚴重損害，建請法院從重量刑；經估算，未依法處理廢棄物節省約四六六五萬多元，加上收取的清運費約一八八三萬元，聲請沒收合計逾六五四八萬元的犯罪所得，以及作案車輛。
高雄市環保局表示，去年十一月接獲民眾通報，指燕巢區千秋寮段等處山坡地遭傾倒廢棄物，隨即動員，二日內清除完畢，將依違反廢棄物清理法對行為人裁處最高三百萬元罰鍰，廢止清除許可證，並求償代理清除費用四二二萬元。
檢方調查，李有財是侑鴻環保科技公司實際負責人，與兒子李子森共同經營，並夥同黃姓貿毅公司與勗瑞實業公司實際負責人、三和興業行林姓負責人等，用合法掩護垃圾清運犯罪，李姓父子謊稱為了廢棄木材加工成碳棒或五金資源回收，在岡山、燕巢租三處廠房，卻作為垃圾堆置及轉運場所。
檢方發現，從二○二五年一月起，李姓父子對外佯稱可將廢棄物清運至焚化廠，依家戶垃圾一公斤八至九元、廢木材一公斤二點五元至三元收費，僅岡山一處廠房就堆置了一般垃圾、廢塑膠、營建混合物及廢石膏，總重量約一一四五公噸，且後來集團懷疑岡山的廠房遭辦案人員盯上，同年十一月間，指派曳引車將廢棄物載往燕巢、田寮區的公有山坡地棄置，以十五車次估算，總重約二三三公噸。
去年十一月間新聞披露燕巢月世界山坡變成垃圾山，李子森驚覺事態嚴重，連夜派大貨車轉移廠房垃圾，隨即被專案小組收網逮捕。
高雄市長陳其邁表示，此案是環保局主動移請檢調偵辦，希望法院能從重處罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。