聽新聞
0:00 / 0:00

檢求重刑 把月世界變垃圾山 里長父子起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻郭韋綺／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市<a href='/search/tagging/2/岡山' rel='岡山' data-rel='/2/110644' class='tag'><strong>岡山</strong></a>區碧紅里里長李有財、兒子李子森組環保蟑螂集團，橋頭地檢署去年底查獲集團租用的岡山區廠房及鄰近土地堆置大量廢棄物。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市岡山區碧紅里里長李有財、兒子李子森組環保蟑螂集團，橋頭地檢署去年底查獲集團租用的岡山區廠房及鄰近土地堆置大量廢棄物。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄知名地景月世界去年十一月爆出變垃圾山，檢警查出岡山區碧紅里里長李有財、兒子李子森涉組環保蟑螂犯罪集團，利用合法清運公司身分對外收費，把收來廢棄物堆在承租廠房，甚至在偏僻山坡地狂倒逾千公噸垃圾，橋頭地檢署昨依廢棄物清理法起訴十一人、三間公司。

檢察官痛批該集團將廢棄物棄置於地質敏感的山坡地，對自然環境造成不可逆的嚴重損害，建請法院從重量刑；經估算，未依法處理廢棄物節省約四六六五萬多元，加上收取的清運費約一八八三萬元，聲請沒收合計逾六五四八萬元的犯罪所得，以及作案車輛。

高雄市環保局表示，去年十一月接獲民眾通報，指燕巢區千秋寮段等處山坡地遭傾倒廢棄物，隨即動員，二日內清除完畢，將依違反廢棄物清理法對行為人裁處最高三百萬元罰鍰，廢止清除許可證，並求償代理清除費用四二二萬元。

檢方調查，李有財是侑鴻環保科技公司實際負責人，與兒子李子森共同經營，並夥同黃姓貿毅公司與勗瑞實業公司實際負責人、三和興業行林姓負責人等，用合法掩護垃圾清運犯罪，李姓父子謊稱為了廢棄木材加工成碳棒或五金資源回收，在岡山、燕巢租三處廠房，卻作為垃圾堆置及轉運場所。

檢方發現，從二○二五年一月起，李姓父子對外佯稱可將廢棄物清運至焚化廠，依家戶垃圾一公斤八至九元、廢木材一公斤二點五元至三元收費，僅岡山一處廠房就堆置了一般垃圾、廢塑膠、營建混合物及廢石膏，總重量約一一四五公噸，且後來集團懷疑岡山的廠房遭辦案人員盯上，同年十一月間，指派曳引車將廢棄物載往燕巢、田寮區的公有山坡地棄置，以十五車次估算，總重約二三三公噸。

去年十一月間新聞披露燕巢月世界山坡變成垃圾山，李子森驚覺事態嚴重，連夜派大貨車轉移廠房垃圾，隨即被專案小組收網逮捕。

高雄市長陳其邁表示，此案是環保局主動移請檢調偵辦，希望法院能從重處罰。

環保局 岡山 高雄

延伸閱讀

「蕭貪」害全鎮！南投草屯大型家具免費清運喊卡 民眾抱怨不合理

燕巢「月世界」偷倒垃圾 里長父子遭求償代清理費422萬元

月世界垃圾山案起訴里長李有財 陳其邁：希望法院從重處罰

月世界遭非法棄置垃圾 環管署協同查獲黑心清除業者

相關新聞

檢求重刑 把月世界變垃圾山 里長父子起訴

高雄知名地景月世界去年十一月爆出變垃圾山，檢警查出岡山區碧紅里里長李有財、兒子李子森涉組環保蟑螂犯罪集團，利用合法清運公司身分對外收費，把收來廢棄物堆在承租廠房，甚至在偏僻山坡地狂倒逾千公噸垃圾，橋頭地檢署昨依廢棄物清理法起訴十一人、三間公司。

非法處理廢棄物8嫌落網 南檢警擴大偵辦

康姓男子非法處理廢棄物，台南檢警歷經半年蒐證，上月初兵分多路在台南後壁等地逮捕康等八人。據統計，該集團從二○一八年起堆置廢棄物，涉竊占國有土地及私人土地，不法暴利計五千四百餘萬元。警方表示，全案正擴大偵辦中。

台大、群英長照中心爆詐領防疫獎勵金 姊妹檔負責人60萬交保

台北市私立「台大」與「群英」老人長期照顧中心被控在疫情期間偽造不實清冊，利用人頭向北市府社會局詐領防疫獎金，金額逾百萬元，刑事局金搜索約談9人到案，台北地檢署複訊後依詐欺等罪命鄭淑卿、鄭淑芬姊妹檔各以30萬交保，人頭蘇玉珍1萬交保，其餘人請回。

「拖吊蟑螂」二波搜索 警再逮首腦「小崔」檢方諭令加保10萬元

檢方偵辦北台灣「拖吊蟑螂」案，台北地檢署與新北地檢署分合進擊，昨天與今天發動第2波搜索，共約談11人調查，包括首腦「小崔」崔博翔、「騰至國際」蔡尚聰、「東海」許峯頤等人，原本交保的蔡男與許男因有串滅證之虞，被檢方以聲押禁見獲准，崔男則加保10萬元。

塑膠袋短缺買不到 南檢啟動查緝民生犯罪聯繫平台

近期因原物料等物價波動，傳出部分業者可能不法囤積塑料製品、刻意延遲出貨等消息，台南地檢署今下午邀集台南市府經濟發展局、消保官及警調單位與會，立即展開蒐集資訊、稽查作為，檢方指出，若涉及不法囤積或哄抬等行為，將依法速查嚴辦，以懲不法。

台南永康超商店員墜樓命案 高分院撤銷改判

陳姓超商女店長以丁姓店員侵占公款為由，與四海幫海文堂劉姓組長等人利用他值大夜班，關在倉庫內凌虐後，隔天曾姓男子陪同他返回住處，自後腰開槍而從13樓墜樓慘死，劉等人被判25年至7年半不等徒刑不服上訴，二審就丁墜樓部分重新評斷、論罪，改判17年至7年2月不等徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。