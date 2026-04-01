檢求重刑 把月世界變垃圾山 里長父子起訴

高雄市岡山區碧紅里里長李有財、兒子李子森組環保蟑螂集團，橋頭地檢署去年底查獲集團租用的岡山區廠房及鄰近土地堆置大量廢棄物。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄知名地景月世界去年十一月爆出變垃圾山，檢警查出岡山區碧紅里里長李有財、兒子李子森涉組環保蟑螂犯罪集團，利用合法清運公司身分對外收費，把收來廢棄物堆在承租廠房，甚至在偏僻山坡地狂倒逾千公噸垃圾，橋頭地檢署昨依廢棄物清理法起訴十一人、三間公司。

檢察官痛批該集團將廢棄物棄置於地質敏感的山坡地，對自然環境造成不可逆的嚴重損害，建請法院從重量刑；經估算，未依法處理廢棄物節省約四六六五萬多元，加上收取的清運費約一八八三萬元，聲請沒收合計逾六五四八萬元的犯罪所得，以及作案車輛。

高雄市環保局表示，去年十一月接獲民眾通報，指燕巢區千秋寮段等處山坡地遭傾倒廢棄物，隨即動員，二日內清除完畢，將依違反廢棄物清理法對行為人裁處最高三百萬元罰鍰，廢止清除許可證，並求償代理清除費用四二二萬元。

檢方調查，李有財是侑鴻環保科技公司實際負責人，與兒子李子森共同經營，並夥同黃姓貿毅公司與勗瑞實業公司實際負責人、三和興業行林姓負責人等，用合法掩護垃圾清運犯罪，李姓父子謊稱為了廢棄木材加工成碳棒或五金資源回收，在岡山、燕巢租三處廠房，卻作為垃圾堆置及轉運場所。

檢方發現，從二○二五年一月起，李姓父子對外佯稱可將廢棄物清運至焚化廠，依家戶垃圾一公斤八至九元、廢木材一公斤二點五元至三元收費，僅岡山一處廠房就堆置了一般垃圾、廢塑膠、營建混合物及廢石膏，總重量約一一四五公噸，且後來集團懷疑岡山的廠房遭辦案人員盯上，同年十一月間，指派曳引車將廢棄物載往燕巢、田寮區的公有山坡地棄置，以十五車次估算，總重約二三三公噸。

去年十一月間新聞披露燕巢月世界山坡變成垃圾山，李子森驚覺事態嚴重，連夜派大貨車轉移廠房垃圾，隨即被專案小組收網逮捕。

高雄市長陳其邁表示，此案是環保局主動移請檢調偵辦，希望法院能從重處罰。