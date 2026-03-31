台大、群英長照中心爆詐領防疫獎勵金 姊妹檔負責人60萬交保

台北市私立「台大」與「群英」老人長期照顧中心被控在疫情期間偽造不實清冊，利用人頭向北市府社會局詐領防疫獎金，金額逾百萬元，刑事局金搜索約談9人到案，台北地檢署複訊後依詐欺等罪命鄭淑卿、鄭淑芬姊妹檔各以30萬交保，人頭蘇玉珍1萬交保，其餘人請回。

新冠肺炎疫情盛行期間，國內施行居家隔離政策，入住長照中心的長者確診疫情，則由長照中心派人員負責「就地照護」，此案經台北市社會局告發，台大、群英2家私立長期照護中心在2022年間涉嫌詐領防疫獎勵金。

據了解，疫情期間，衛生福利機構照顧護理人員及社會工作人員，執行嚴重特殊傳染性肺炎防治工作有績效者，衛生機關會給予獎勵要點，機構負責人可據此向社會局請領防疫獎金補助。

檢警追查，鄭淑卿、鄭淑芬姊是台大和群英長照中心負責人，中心設有白班與晚班，鄭氏姊妹為詐領防疫獎金，涉以偽造文書方式，照提供機構內有照顧確診者或接觸者的護理人員、社工及照顧員人頭，向社會局不實請領款項，白斑護理人員可請領5000元、晚班照護員可請領3100元，姊妹二人找人頭假簽到，詐領上百萬元，款項來源是衛福部。

私立台大、群英老人長期照顧中心負責人鄭淑卿，涉詐領防疫獎金30萬交保。記者邱德祥／攝影