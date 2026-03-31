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「拖吊蟑螂」二波搜索 警再逮首腦「小崔」檢方諭令加保10萬元

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

檢方偵辦北台灣「拖吊蟑螂」案，台北地檢署與新北地檢署分合進擊，昨天與今天發動第2波搜索，共約談11人調查，包括首腦「小崔」崔博翔、「騰至國際」蔡尚聰、「東海」許峯頤等人，原本交保的蔡男與許男因有串滅證之虞，被檢方以聲押禁見獲准，崔男則加保10萬元。

檢警調查，該集團分工細膩，以「分組」方式恐嚇車主，還以每月15萬代價買網路廣告，藉此吸引客戶上門。檢方首波搜索時，崔博翔出國未到案，後來返台後被帶回調查，訊後30萬元交保，當時蔡尚聰、許峯頤則各以40萬元交保。北檢追查發現新事證，二度約談崔博翔到案，訊後加保10萬元。

專案小組調查，「小崔集團」除接案、調度車輛外，集團還分拖吊司機組、現場助手組及幕後控台組。檢警這次主要偵辦案情，是鎖定蔡尚聰、許峯頤在脫離小崔後，另起爐灶，自行經營黑心道路救援，坑殺不知情駕駛，手法及敲詐金額與先前大同小異，目前已知前後犯案至少5、6起，擴大清查中。

拖吊蟑螂」崔博翔被控利用道路救援，漫天喊價收費，檢方2度搜索他到案，訊後加保10萬元。圖／報系資料照
拖吊蟑螂」崔博翔被控利用道路救援，漫天喊價收費，檢方2度搜索他到案，訊後加保10萬元。圖／報系資料照

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