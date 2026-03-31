防囤積塑膠品哄抬物價 桃檢啟動查緝民生犯罪聯繫平台

美伊中東戰爭衝擊全球石化原料供應鏈，導致近期民生塑膠用品，如塑膠袋、包材容器等價格產生巨幅變化，引發物價波動疑慮，為防範不肖廠商、店家刻意囤積民生塑膠用品或利用民眾預期心理哄抬價格，影響民眾生活，桃園地檢署今召開桃園地區查緝民生犯罪平台聯繫會議，嚴密監控民生必需品市場秩序。

桃園地檢署指出，因應行政院穩定物價的政策指導，落實法務部守護國人基本生活品質理念，依照台灣高等檢察署指示，於今上午召開「桃園地區查緝民生犯罪平台聯繫會議」。

會議由桃園地檢署檢察長張春暉主持，邀集法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局、法務局、經濟發展局、衛生局、農業局等相關單位與會，並由桃園地檢署及與會單位就防範民生用品遭不法囤積或哄抬物價提出因應作為工作報告，對於查緝作為的法律適用亦提出討論交流意見，凝聚執法共識。

桃園地檢署強調，已啟動查緝民生犯罪聯繫平台，與執法機關通力合作，建立情資即時通報共享機制，嚴密監控民生必需品市場秩序，對於相關不法囤積民生必需品或哄抬物價行為，將結合行政稽查嚴查速辦，展現跨機關合作以穩定物價的決心，維護市場秩序與民生權益。