塑膠袋短缺買不到 南檢啟動查緝民生犯罪聯繫平台

近期因原物料等物價波動，傳出部分業者可能不法囤積塑料製品、刻意延遲出貨等消息，台南地檢署今下午邀集台南市府經濟發展局、消保官及警調單位與會，立即展開蒐集資訊、稽查作為，檢方指出，若涉及不法囤積或哄抬等行為，將依法速查嚴辦，以懲不法。

台南地檢署檢察長鍾和憲責由民生犯罪專組主任檢察官錢鴻明與地方行政機關聯繫，27日前往經發局瞭解，商議檢警調與市府合作打擊非法囤積民生物資情事。

錢鴻明今邀請經發局、消保官及警調人員主持查緝民生犯罪聯繫平台會議，他說，民生物資穩定供應與價格攸關社會安定，檢警調等單位對於任何藉機非法牟利、破壞市場供需秩序等不法行為，均會從嚴從速查辦，絕不寬貸。

他表示，台南市刑大及調查處，與行政機關聯合稽查外，也將主動積極發掘案件，如有充足證據，應立即通報，並由地檢署指派檢察官統籌指揮偵辦。

經發局指出，針對轄區是否有廠商不法囤積民生物資、非法哄抬物價等行為，嚴密關切並已展開聯合稽查，一定透過公權力防止近期有關塑膠袋、免洗包材、農業肥料等市場供銷亂象持續擴大。

他強調， 希望能發揮查緝民生犯罪聯繫平台橫向聯繫與資訊共享功能，全力防堵與嚴速打擊任何不法囤積或哄抬行為，也鼓勵社會大眾若發現有不法情事，提出檢舉。

南檢民生犯罪專組主任檢察官錢鴻明（左）27日前往經發局瞭解，商議檢警調與市府合作打擊非法囤積民生物資情事。圖／讀者提供