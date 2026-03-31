台南永康超商店員墜樓命案 高分院撤銷改判

陳姓超商女店長以丁姓店員侵占公款為由，與四海幫海文堂劉姓組長等人利用他值大夜班，關在倉庫內凌虐後，隔天曾姓男子陪同他返回住處，自後腰開槍而從13樓墜樓慘死，劉等人被判25年至7年半不等徒刑不服上訴，二審就丁墜樓部分重新評斷、論罪，改判17年至7年2月不等徒刑。

台南高分院指出，檢察官認曾量刑過輕而提起上訴，劉等人則抗辯無不法所有強盜意圖及私行拘禁致死犯行，而提起上訴。

台南高分院合議庭審酌，就丁墜樓一事，曾客觀上應可預見丁已遭毆打拘禁多時，身體各部位受有相當傷害，精神意志狀況明顯不佳，如再度遭受傷害，將可能內心崩塌無法承受，為求脫逃或解脫，有尋短可能。

然主觀上疏未預見及此，於同日12時10分，在丁住處陽台持槍抵住丁後腰，威嚇丁一同離去，並擊發槍枝，子彈貫穿丁後腰部，但未傷及要害，非致命傷。

丁認求救無門，致同日12時14分許，自住處陽台窗戶墜樓，造成頭、胸、腹部鈍傷併多處骨折及器官破裂而死亡。

合議庭表示，劉等5人均構成結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，另原審及起訴書就曾持槍並開槍傷害被害人一節，欠缺充足事證說明除曾外，其餘被告4人知悉該槍存在且與曾有犯意聯絡、行為分擔或有共謀共同正犯關係，或能預見曾在被害人家中會有對被害人開槍之舉，顯是曾臨時起意而為，應由曾自行負擔傷害致人於死罪責。

合議庭認為，原審判處劉等5人私行拘禁致人於死罪，自有違誤；劉等4人上訴否認涉犯私行拘禁致人於死罪，為有理由；曾上訴主張其僅構成過失致死罪，為無理由；檢察官上訴主張原審對曾量刑過輕，為有理由，因而撤銷此部分判決。

因此，陳女由15年改判12年，劉由25年改判17年，曾由12年改判14年，方女由7年半改判7年2月，高由8年改判7年2月，林仍維持8年，全案可上訴。