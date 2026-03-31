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全台塑膠袋缺貨價格翻漲 北檢要嚴查特定業者哄抬物價

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

近期中東局勢升溫，國際原物料及油價波動連帶引發國內市場不安，甚有囤積塑膠袋或哄抬價格之事，台北地檢署依據台高檢指示，今日由檢察長王俊力親自召開「查緝民生犯罪聯繫平台」聯繫會議，嚴查不法囤積哄抬，穩定民生物價。

會議邀集調查局台北市調查處、新北市調查處、台北市刑大、新北市刑大、台北市政府產業發展局、商業處、市場處、新北市政府經濟發展局、農業局、法制局、市場處、衛生局及雙北消保官等共同與會，就轄區內塑化製品稽查現況，以及是否有遭囤積或哄抬價格等議題充分討論。

王俊力檢強調三點：第一，民生穩定不容任何人為蓄意破壞，平台運作核心在於落實跨機關間的即時訊息共享，確立由前端行政稽查單位執行第一線監測，一旦於市場稽查中發現供需失調、價格異常波動或有人為刻意操縱之跡象，應即透過聯繫窗口迅速通報。

其次，警察及調查單位如掌握惡意囤積或哄抬物價之情資，應即時啟動溯源追查機制，以降低民眾恐慌、確保市場秩序迅速回復常軌。

第三，針對網路上散布物資斷貨等易引發社會恐慌之不實訊息，應即時進行溯源查證，必要時儘速發布澄清訊息以安定民心，確保司法偵查與行政稽查之緊密銜接，形成即時反應、迅速查處之運作機制，使不法業者無所遁形，全面守護民生物資供應與市場秩序之穩定。

北檢提醒業者，從事商業活動應恪遵法令、審慎自律，切勿因短期利益而觸法，影響整體市場秩序；同時也籲請民眾理性面對市場資訊，如發現疑似囤積物資或不合理價格波動情形，得即時向相關機關反映，或向執法機關檢舉。對於任何藉機炒作、擾亂供需秩序或涉有刑事不法之行為，檢方將迅速啟動查處機制，由檢察官指揮警調單位深入釐清，依法究責，維護民眾日常生活安定。

全台塑膠袋缺貨價格翻漲，台北地檢署將嚴查特定業者哄抬物價。圖／北檢提供
全台塑膠袋缺貨價格翻漲，台北地檢署將嚴查特定業者哄抬物價。圖／北檢提供

衛生局 北檢 中東

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