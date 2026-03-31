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海鋒大隊遭中共女特務吸收 射控兵猛拍雄二飛彈操作書...貪汙全認罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

肩負台海反艦防衛、操作國造雄風二型飛彈的海軍海鋒大隊傳出遭共諜吸收，林姓上兵因賭博遭軍方汰除，後備中共女特工吸收，林找上現役蔡姓同袍拿手機拍大量雄二飛彈操作書交給中共賺取3萬8000元；台中地院今開庭，蔡男坦承貪汙違背職務收賄，當庭繳回全部不法所得。

台中地院今開庭，法官鄭咏欣詢問對於被訴貪汙違背職務收賄罪嫌有何意見，蔡表示「我承認」，檢方起訴2次行為、提供資料及收受金額都正確；公設辯護人為其主張，蔡自白坦承、每筆金額在5萬元以下，主張應2度減刑；蔡今也攜帶3萬8000元不法所得，全數當庭繳回。

台中地檢起訴指出，中共人民武裝警察部隊山西省總隊通信站1名疑為女性化名「楚亭」、「緹縈 」情報人員，其以某時報駐香港記者掩護身分，2023年1月透過交友軟體認識遭海鋒大隊汰除的林姓上兵。

林男和「楚亭」多次聊天，不顧對方身分不詳、根本沒見過面仍交往而遭吸收，林為達楚亭要求，擔任中間人向之前在海鋒大隊擔任射控兵的蔡姓同袍聯絡，向蔡稱提供資料機密等級越高、經楚亭審核通過，就會依機密等級給予相當報酬。

檢方查出，林2023年5月6日傳LINE向蔡說「你缺錢可提供軍中資料，可以賺錢」，蔡受利誘明竟將個資、軍職單位、工作崗位等，填在對方提供的「基本資料及問卷調查」表，輾轉交給楚亭並收到8000元賄賂。

蔡同月10日至15日，又拿放在雄風二型飛彈發射車上的「放列陣地操演教範」全冊、飛彈發射車之「海軍機動飛彈車組標準作業程序手冊」及不詳綠皮書等，拿回寢室用手機翻拍外傳，楚亭收到認為有軍事情報價值，再匯3萬元給蔡。

經國防部政治作戰局審核認定，這3項書籍在軍中都是「一般件」，非屬公務上應秘密事項，為國軍內部公務資訊，未對外公開，可見蔡洩漏資訊不屬軍事、國防或一般公務秘密。

檢方仍認為，蔡為海軍士兵，明知兩岸處於軍事對抗，為謀求私利，違反憲法、國防法及兵役法中「效忠中華民國」、「國軍保密」等誡命，痛斥他有害國安、軍心，敗壞官箴及軍人武德，依貪汙違背職務收受賄賂罪嫌起訴他。

時任海鋒大隊蔡姓射控兵，擅自拍攝營區內雄二飛彈操作書等資料輾轉提供給中共特務收賄3萬8000元，涉嫌貪汙重罪，今開庭全認罪。記者曾健祐／攝影
時任海鋒大隊蔡姓射控兵，擅自拍攝營區內雄二飛彈操作書等資料輾轉提供給中共特務收賄3萬8000元，涉嫌貪汙重罪，今開庭全認罪。記者曾健祐／攝影

貪汙 中共 台海

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