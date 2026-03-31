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綠營屏東縣唯一初選…內埔鄉長參選人鍾育杰涉賄 法院裁定20萬元交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉長民進黨兩人登記初選，四月中旬登場，是這次民進黨屏東縣2026大選唯一辦初選區域，競爭激烈，屏東地檢署獲報，參選人、鄉代鍾育杰涉在黨部初選提名作業，涉以旅行團出遊賄選，遭檢方聲押，屏東地院今裁定鍾育杰20萬元交保，限制出境、出海。也是南部民進黨初選首例賄選疑雲。

屏東縣內埔鄉長鍾慶鎮因兩任8年屆滿，內埔鄉長選舉展開新局勢，民進黨初選參選者為鄉代鍾育杰、縣府客務處前處長李明宗登記，上周抽籤，李明宗1號，鍾育杰2號，為屏東縣黨部唯一舉辦初選。

鍾育杰30日遭檢方搜索偵辦，檢方傳喚30多名鄉親、旅遊團業者利女，鍾育杰、利女檢方訊問後涉違反選罷法向法院聲押，屏東地院今下午開聲押庭，歷時兩個多小時，屏東地院指出，檢察官已提證據釋明鍾育杰、利女符合犯罪嫌疑重大要件，惟考量偵辦進度、犯案手法等情，經斟酌比例原則，提出相當保證金及其他手段，應足以防免被告勾串的可能性，鍾育杰以20萬元具保、利秀琴以10萬元具保，均限制出境、出海8月及限制住居。

鍾育杰30日清晨6時許，跑行程接到電話通知，隨即中斷行程，鍾育杰被檢調帶回偵辦。檢方表示，日前獲報，內埔鄉綠營初選參選人鍾育杰，涉違反選罷法，對有投票資格人行求期約與交付賄賂等情事，組專案小組偵辦。

據瞭解，鍾育杰涉在初選提名作業時間，疑涉招待鄉親、黨員搭遊覽車出遊到中部，檢方還有到民進黨屏東縣黨部查詢比對黨員名單。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，無罪推定論，初選照常舉行。

內埔鄉長的綠營初選採70%電話民調、30%黨員投票，4月16日電話民調，4月18日黨員投票，4月20日公布結果。內埔鄉民進黨員約1400餘人。

民進黨內埔鄉長參選人、鄉代鍾育杰涉在黨部初選提名作業，涉以旅行團出遊賄選，遭檢方聲押，屏東地院今裁定鍾育杰20萬元交保，限制出境、出海8月。也是南部民進黨初選首例賄選疑雲。記者劉星君／攝影
民進黨內埔鄉長參選人、鄉代鍾育杰涉在黨部初選提名作業，涉以旅行團出遊賄選，遭檢方聲押，屏東地院今裁定鍾育杰20萬元交保，限制出境、出海8月。也是南部民進黨初選首例賄選疑雲。記者劉星君／攝影

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