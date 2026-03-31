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私立長照中心姊妹詐領防疫獎勵金逾百萬元 檢警搜索約談9人
台北市私立老人長期照顧中心「台大」、「群英」經台北市社會局告發涉嫌以人頭詐領防疫獎勵金，不法金額逾百萬元，台北地檢署今天搜索、約談負責人鄭姓姊妹及7名人頭共9人，姊妹經拘提移送檢方複訊。
新冠肺炎疫情盛行期間，我國施行居家隔離政策，入住長照中心的長者確診疫情，則由長照中心派人員負責「就地照護」，此案經台北市社會局告發，台大、群英2家私立長期照護中心在2022年間涉嫌詐領防疫獎勵金。
檢警追查，鄭姓胞姊鄭淑卿擔任台大老人長期照顧中心登記負責人，胞妹鄭淑芬擔任群英老人長期照顧中心，2人在2022年間涉嫌找來7名朋友擔任人頭，申報照護確診個案的防疫獎勵金，不法金額逾百萬元。
台北地檢署今指揮刑事警察局搜索台大老人長期照顧中心、群英老人長期照顧中心，及鄭姓姊妹與7名人頭的住居所，並通知鄭等9人到案說明，持續釐清案情。
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