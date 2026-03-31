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NCC前委員蕭祈宏涉擔任詐團顧問 法官判刑6月
雲林地檢署偵辦詐騙案查出第二類電信業者銷售非法網卡案，查出NCC前委員蕭祈宏擔任二五電訊公司顧問，依公務員服務法起訴蕭；蕭的律師聲請移轉管轄，雲林地院裁定蕭由台北地院審理，台北地院今宣判，法官判蕭有期徒刑6月，得易科罰金，併科罰金12萬元。可上訴。
雲林地院審查認為，蕭祈宏起訴時的居住所在士林地院轄區，不過，考量蕭的犯罪地點位於台北地院轄區，審酌證據調查及訴訟便利，裁定蕭由台北地院審理。
雲林地檢署2023年6月偵辦一起詐騙車手案，查到二五電訊等3家電訊業者製作、販售違法網卡提供詐欺集團使用，查扣不法網卡2萬7000張、現金900多萬元。
檢方還查知，3家不法第二類電訊業者2021年銷售非法網卡獲利6億3000萬元，去年底起訴22人，檢方進一步查知，蕭祈宏2020年8月1日起擔任NCC委員，自2023年6月起擔任二五電訊公司的顧問，每月領取5萬元，違反「旋轉門條款」。
依公務員服務法規定，公務員離職後3年之內、不得擔任離職前5年內直接相關的營利事業顧問，檢方因而指控蕭為牟取私利受聘為二五電訊的顧問，另以在電信事業的人脈協助二五電訊處理業務。
依雲林地檢署起訴書指控，蕭祈宏涉嫌協助二五電訊與NCC、中華電信公司接洽審閱審核的行政文件，使二五電訊通過NCC的行政稽查等，他擔任二五電訊有給職顧問違法事證明確。
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