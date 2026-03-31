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拖吊600公尺強索7萬元 被害車主還被恐嚇：社會不是這樣走的

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

拖吊蟑螂踢鐵板！新北警去年起陸續接獲民眾遭強索拖吊費事件，警方經多日蒐證，昨天清晨兵分八路至雙北、桃園等地，拘提26歲許男及32歲蔡男等8人，詢後依組織、強制、詐欺、恐嚇取財等罪嫌移送法辦，許、蔡2人複訊後被聲押禁見獲准。

據了解，出身自小崔拖吊犯罪集團成員的許峯頤、蔡尚聰，離開小崔集團後另起爐灶成立騰至國際、宇生國際2間公司，以道路救援、拖吊服務為名，每月花費15萬元購買網路廣告提高曝光，吸引故障車輛車主主動聯繫。

當故障車主透過網路搜尋連繫後，嫌犯以出車基本費加里程計價等模糊說詞回應，未明確告知總費用，並於現場誘導被害人加入通訊軟體帳號，傳送夾帶高額費用條款之內容，並催促被害車主回覆「同意救援」，藉此製造已成立契約之假象。

當被害車主車輛被拖吊至修車廠後，多名全身刺青的集團成員隨即趕抵修車廠對被害人施壓，開出數萬元至10多萬元不等之高額費用，其中有被害車主僅拖吊600公尺就被強索7萬元拖吊費。如被害人拒絕付款，集團成員便以「依法可留置車輛30日並拍賣」、「社會不是這樣走的」、「賴皮豬」、「沒錢還拖吊喔」等語進行恐嚇，甚至以言語辱罵或肢體威嚇，迫使被害車主心生畏懼付款。

新北刑大自去年1月起陸續接獲民眾受害，立即成立專案小組展開調查，發現該集團分工縝密，分成拖吊司機組、現場助手組及幕後控台組，由特定成員負責到場恐嚇施壓取財，甚至將未付款車輛逼迫被害人簽立讓渡書，將車輛拖吊至疏洪道內藏匿，使民眾求助無門。初步清查該集團每月至少犯案30至40件，以每件索取至少3萬元來算，不法獲利達上千萬。

新北市刑大經多日蒐證，昨天清晨兵分8路拘提蔡姓、許姓主嫌等8人，詢後依組織、恐嚇取財、強制、詐欺等罪嫌移送法辦。檢方複訊後認為蔡、許2人涉犯組織條例主持犯罪組織罪，及共同詐欺取財、強制、恐嚇危害安全、恐嚇取財罪等罪，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施，向法院聲押獲准。其餘6名共犯則分別以1至10萬不等金額交保候傳。

警方將蔡男、許男等8人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將蔡男、許男等8人移送法辦。記者黃子騰／翻攝

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