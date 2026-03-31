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千萬藍寶堅尼休旅車也栽了 中壢警路檢查緝酒駕無照一夜連扣12車

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

中壢警分局為強化轄區交通安全，遏止酒後駕車及無照駕駛等重大違規行為，於3月28日凌晨12至2時規畫封閉式路檢勤務，採「請君入甕」方式全面攔查來往車輛，一舉查扣12台違規汽機車。其中查獲一輛市值高達千萬元的藍寶堅尼超跑休旅車，駕駛無照駕駛當場遭扣牌、移置保管。

警方指出，本次路檢勤務查獲酒後駕車3件、無照駕駛9件，含2件未成年，其餘交通違規2件，合計取締各類交通違規14件，並將酒駕、無照的違規車輛查扣車牌及移置保管。

其中查獲一輛市值高達千萬元的藍寶堅尼超跑休旅車，因駕駛人無照駕駛，當場遭扣牌、移置保管。警方表示，酒駕與無照駕駛均為造成交通事故高風險因子，對用路人安全危害甚鉅，將持續加強取締。

依道路交通管理處罰條例規定，酒後駕車除處以新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣牌照、駕照；如酒測值超過標準或肇事者，另涉刑法公共危險罪，將移送法辦。同條例汽機車無照駕駛規定，初犯除處以1萬8000元至6萬元，車牌吊扣3個月外，車主也要連帶責任，承擔與駕駛人相同罰鍰。累犯行為罰鍰、吊扣期限均再加重，每次違規罰鍰額度再累加1萬2000元且無上限，並吊扣牌照1年。

警方表示，今年中壢地區無照駕駛事故已較去年同期減少123件，下降32.45%，顯見無照執法及宣導已有成效；但酒駕受傷人數仍有增加趨勢，警方將持續強勢執法，全面壓制酒駕違規行為，以強化市民守法觀念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中壢警分局近日規畫封閉式路檢勤務，採「請君入甕」方式全面攔查來往車輛，查扣12台違規汽機車。圖／中壢分局提供
中壢警分局近日規畫封閉式路檢勤務，採「請君入甕」方式全面攔查來往車輛，查扣12台違規汽機車。圖／中壢分局提供

中壢警分局近日規畫封閉式路檢勤務，採「請君入甕」方式全面攔查來往車輛，查扣12台違規汽機車。圖／中壢分局提供
中壢警分局近日規畫封閉式路檢勤務，採「請君入甕」方式全面攔查來往車輛，查扣12台違規汽機車。圖／中壢分局提供

無照駕駛 酒駕

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