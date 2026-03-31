打拖吊蟑螂「小崔集團」餘孽 新北檢拘提8人、聲押2主嫌

「拖吊蟑螂」的惡行激起普遍民怨，繼日前台北地檢署偵辦「小崔」道路救援集團敲竹槓惡行，新北地檢署也指揮新北市警局刑警大隊，查出小崔集團要角蔡尚聰、許峯頤，涉嫌在離開小崔後另起爐灶，繼續從事拖吊蟑螂生意，敲詐至少5、6位民眾，並將蔡、許依涉犯組織、詐欺、恐嚇等罪聲押禁見獲准。

據了解，新北檢這次主要偵辦的案情，是鎖定在蔡、許脫離小崔集團後，另起爐灶，同樣從事黑心道路救援生意的部分，與日前北檢偵辦範圍不同，但手法及敲詐金額均大同小異，目前已知前後犯案至少5、6起，現正擴大清查中。

蔡、許2人原遭北檢聲押，後來法院裁定各以20萬元交保，這次新北檢在機動組檢察官王雪鴻指揮新北市刑大蒐證完整之下，昨由檢察官開立拘票前往拘提蔡、許共 8 名被告到案，並順利向法院聲押禁見獲准。

檢方複訊後，認為蔡、許等人涉犯組織條例主持犯罪組織罪及刑法共同詐欺取財、強制、恐嚇危害安全、恐嚇取財罪等罪，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施，向法院聲押獲准。其餘6名共犯則分別以1至10萬不等金額交保候傳。