基市前民政處長王榆森涉貪 遭徵信業者跟拍索封口費 他也要求別人代付

基隆市政府前民政處長王榆森，任內推動南榮公墓納骨塔興建工程時，涉嫌接受張姓資訊服務業者提供座車並負擔衍生費用，再助邱加張提供的「墓政管理系統電子檔」納入工程標案。檢方今天偵查終結，依涉犯貪汙治罪條例收賄罪起訴。

檢方調查，王榆森2015年1月至2022年12月間，擔任基市府民政處長。張姓資訊服務業者得知市府2018年間，開始籌備南榮公墓納骨塔興建工程，想在標案中牟得利益。

張男與王榆森談妥條件後，2019年9月間購買1輛轎車，並在同年11月間，安排兒子到基市府民政處任職，擔任王榆森的專屬司機，駕駛張家購買的轎車，搭載王榆森上、下班及接送私人行程。轎車行駛衍生的油料費、保養費、稅費等費用，以及王榆森個人餐費等開支，均由張姓業者支付。

王榆森2020年7月間向張姓業者男探詢，有關納骨塔興建工程工程資訊設計事項，張傳送「墓政管理系統電子檔」給王榆森，並遊說納入這套管理系統。

王榆森在納骨塔工程設計標決標後，指示不知情的下屬，要求工程設計標得標廠商，把「資訊設計項目」納入，廠商2020年12月底照辦，追加「資訊設計項目」。

檢方還查出，王榆森因遭徵信社跟拍，對方事後索求封口費。王要求張姓業者代付，張也因行賄犯意，2021年2月間代為支付封口費15萬元。

張姓業者的兒子2021年3月底離職後，開走張家購買的轎車，王榆森要求張姓業者繼續提供車輛供他使用。納骨塔工程「資訊設計項目」預算追加案，2021年5月間經批核確認，張男為取得資訊設計項目謀利，2021年6月間又提供轎車供王榆森使用，直至王2022年12月間卸任。

基隆地檢署主任檢察官林思吟今年2月2日，指揮調查局台北市調處執行搜索後，隔天向基隆地方法院聲押王榆森，法官審理後依定羈押禁見至今。

檢方今天偵查終結，認定王榆森涉犯貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益罪，王榆森總計獲得車輛使用、餐費、封口費等不法利益共計57萬多元。 張姓業者涉犯貪汙治罪條例不違背職務交付不正利益罪，也被提起公訴。