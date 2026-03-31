台糖岸內畜殖場環保弊案今開庭 廠長、幹部及廠商20人捲入其中

台糖岸內畜殖場廠長李姓廠長等幹部及廠商因違法清除、處理廢水池底泥招標案，包括台糖在內被訴貪汙、廢清法等罪嫌，計有李等20名被告，台南地院今上午分開兩次準備庭，李等4名幹部將由合議庭審理外，林姓廠商提認罪協商，將由檢方研商外，其餘將以簡式審理進行。

台南環檢警前年5月間追出嘉義義竹、彰化二林兩處養豬場廢汙泥申報數量有異，廢棄物流向不明，經現場開挖後，發現場區遭回填廢汙泥、營建廢棄物及棄置斃死豬，且其招標過程涉有弊案，台糖岸內畜殖場李姓廠長等20人去年7月被訴貪汙、廢清法、偽造文書等罪嫌。

案發時，專案小組同步在嘉義、彰化共20處搜索，查獲兩處養豬場人員逕自開挖農地或林地，就地回填堆置養豬廢水產出的廢汙泥等廢棄物，經檢察官指揮開挖，發現廢汙泥回填深度達2到3公尺，挖出的土方散發出豬糞發酵腐敗臭味，環管署人員也將挖出的廢汙泥採樣送驗。

台糖對此指出，公司將啟動內部檢討，後續也會全力配合司法機關調查作業。台糖進一步說明，已積極投入傳統畜舍改建工程，改建後的新畜殖場將陸續完工營運，各新場內已規畫化製設備並將依環保單位核定廢棄物清理計畫書執行豬隻廢水處理作業。

然而，李及律師主張，案發時，台糖本身並無豬糞處理規範，同時，因民眾陳情及討論關廠，總公司當時刪除所有廢棄物處理經費等。

台糖代理人對此否認，指台糖各場各有廢棄物處理計畫，由各場向各縣市政府提供申請，應該要有計畫，並不是沒有豬糞處理計畫。法官詢問代理人，總公司方面是否存有各場處理計畫，代理人則表示，將再具狀呈報，另對經費遭刪除一事，未獲授權說明，也將具狀呈報。

專案小組同步在嘉義、彰化共20處搜索，查獲兩處養豬場人員逕自開挖農地或林地，就地回填堆置養豬廢水產出的廢汙泥等廢棄物。圖／讀者提供