高雄大戶欠稅上千萬 擁「國防航太」公司數十萬股遭查扣拍賣

高雄某公司欠稅高達上千萬，移送行政執行署高雄分署執行後，查扣該公司名下資產，發現其名下持有「台翔航太」、「高科磁技」兩家公司各81萬股、9萬股，台翔航太雖未上市，但據官股色彩，為上市公司亞洲航空大股東，預計4月7日下午2點半開放領牌競標。

「台翔航太工業」當年為配合經國號戰機研發而生，負責戰機的零件製造，後來轉行投資、控股公司，官股持股占大多數，也是國內知名飛機維修商亞洲航空的大股東，堪稱正宗國防概念股，本次釋出共81萬多股，採一標競標。

「高科磁技」則為中鋼集團旗下子公司，該公司專攻高階磁性材料，產品不僅用於電子業，更打入無線通訊與陣列雷達等軍事防禦鏈。由於兩支股票均為敏感度高的國防產業，且都為同一公司欠稅，其背景引人好奇。

行政執行署表示，台翔航太及高科磁技均為某租賃公司持有，台翔航太持有一張共81萬多股，高科磁技則有九張、近九萬股，台翔採一標拍賣，高科磁技則拆9標拍賣，有意購買投資人可參與投標。

行政執行署說，當天除兩家公司股票拍賣外，另有賓利、BMW、奧迪等頂級豪車也會一併標售，股票部分訂有底價且依法保密，4月7日下午2點半開放領牌競標。

高雄有大戶欠稅千萬被移送執行，持有的兩家國防產業公司股票被查扣拍賣。高雄分署提供