才說要選高雄市長…辱罵女法官混蛋 律師張靜停止執行職務2月

資深媒體人彭文正就前總統蔡英文「論文門」疑案提「請求確認博士論文不存在」訴訟，彭的委任律師張靜在法庭拍桌罵承審法官女張詠惠「混蛋」等，律師懲戒委員會認為，張靜惡意詆譭司法人員，決議將張停止執行職務2月。可覆審。而張日前才宣布要參選高雄市長

2022年11月30日下午，張靜在台北地院第23法庭不滿張詠惠訴訟指揮，下午4時58分尚未退庭，當場拍打訴訟代理人席位桌面，怒罵「哪有這種混蛋的法官」。

張靜於退庭後接受採訪時，再罵張詠惠「混蛋簡直是」、「司法墮落」、「簡直是混蛋的法官，無恥，法官都這麼無恥」、「哪有這種無恥的法官，不要臉的法官」、「混蛋」、「混蛋，我只能說，這種法官，完全違反言詞審理主義」。

法院政風室事後向台北地檢署告發張靜涉嫌公務員依法執行職務時當場侮辱罪，檢方起訴張靜；法院依律師倫理規範、律師法規定函請台東地檢署、台東律師公會、全國律師聯合會將張移付律師懲戒委員會議處。

刑事部分法院開庭，張靜否認罵張詠惠，一審判罰金8000元；張上訴，台灣高等法院2025年5月駁回張靜上訴案，判處張罰金8000元確定，2025年8月檢方通知張到案執行，張因拒繳罰金，發監服刑8天。

至於張靜被移付懲戒部分，律師懲戒委員會認為，律師倫理規範規定律師應謹言慎行，以符合律師職業品位與尊嚴，不過，張靜卻惡意詆譭司法人員，損害司法尊嚴、公正形象，決議停止執行職務2月，須自費接受律師倫理規範研習8小時。