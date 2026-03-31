燕巢「月世界」偷倒垃圾 里長父子遭求償代清理費422萬元

高雄知名地景月世界遭違法傾倒垃圾，檢方揪出幕後主使者是岡山區碧紅里里長李有財及其子李子森，父子倆合夥成立環保公司以合法掩護非法偷倒垃圾，今遭起訴。高市環保局除依違反廢棄物清理法拔牌、重罰最高300萬元罰鍰，並向業者求償代理清除費用422萬元。

環保局表示，去年11月接獲民眾通報，燕巢區千秋寮段等處山坡地遭不肖業者傾倒廢棄物，經破袋檢查發現垃圾來源為台南等地區，立即報請橋檢指揮迅速查獲行為人並循線溯源。環保局隨即動員2日內清除完畢，依違反廢清法針對行為人除裁處最高300萬元罰鍰外，廢止清除許可證。

環保局指出，此案經環檢警擴大追查，發現侑鴻環保公司於岡山、燕巢等處私設貯存場，收受外縣市清除業者垃圾後，再轉運至月世界山區非法棄置；經檢方偵辦，負責人李姓父子，指示台南清運公司黃姓負責人，將台南垃圾轉運至岡山、燕巢等廠房，並再指示施姓男子將垃圾清運至燕巢、田寮月世界等地非法棄置。

全案共12人依涉犯組織犯罪、廢棄物清理法及山坡地保育條例等罪嫌起訴，並查扣犯罪所得、不法利得及相關車輛10部。環保局強調，已向行為人求償代清理費用，後續處理措施，將依廢清法第71條相關規定辦理。

環保局呼籲，清除業者應依法妥善清運廢棄物至合法處理機構，地主亦應善盡土地管理責任，以免遭不肖業者隨意棄置；市民朋友如發現可疑情形，請立即撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，共同維護環境品質與土地正義。

高雄燕巢「月世界」偷倒垃圾，里長父子遭求償代清理費422萬元。圖／高雄市環保局提供