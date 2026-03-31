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台中偵查佐「私人目的」偷查個資 竟是為窺探網紅、同事隱私

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中第六分局盧姓偵查佐，為窺探網紅、同事等5人的隱私，明知他們未涉刑案，竟登入警政署系統以「偵辦刑事案件」等不實名義，前後查得5人共33筆個資；法院審酌，盧侵害他人隱私，考量被害人不追究，依違反個人資料保護法判她1年2月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，盧員2020年9月起在第六分局擔任警員、偵查佐，她為探知網紅、同事等5人的個資，就登入公務電腦在車籍系統、智慧分析決策支援系統的查詢用途欄，點選「舉發交通違規」、「偵辦刑事案件」、「執行刑事案件」等不實用途，蒐集5位民眾個資，也損害相關系統正確性。

檢方訊時，盧員坦承擔任警員、偵查佐期間，以不實查詢事由查詢民眾個資，另根據警方人事資料，盧2023年4月由警員晉升為偵查佐，並有其不當查詢資料紀錄可佐。

檢方查，盧明知5位民眾並未涉及刑案，其等個資就非屬她執行法定職務查詢的必要範圍，竟以不實名義登入查得個資，且蒐集民眾個資是為「私人目的」，偵結依違反個人資料保護法起訴她。

台中地院審酌，盧偷查民眾個資的動機，是為「窺得個人隱私」，但並未將蒐集資料加以利用、圖利，犯罪損害未擴大，被害人也同意給予她緩刑機會，可見盧確有悔意，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院審酌，盧身為警察理應更守法，卻假架職務機會偷查民眾個資，侵害被害人隱私，考量一切情狀後依5個公務員假借職務上之機會，犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法蒐集個人資料罪各判她7月至9月不等，5罪應執行1年2月，緩刑2年，應向公庫支付15萬元。

台中第六分局。記者曾健祐／攝影
台中第六分局。記者曾健祐／攝影

被害人 交通違規 隱私 個資

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