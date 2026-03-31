環保蟑螂父子檔租廠房亂倒山坡地 狂棄千噸垃圾遭起訴

橋頭地檢署破獲以李姓父子為首的環保蟑螂犯罪集團，利用合法廢棄物清運公司名義作掩護，假借承租廠房從事木材加工與資源回收，實則在高雄岡山、燕巢及偏僻山坡地狂倒逾千噸垃圾，檢方依廢棄物清理法等罪嫌將11人起訴，並依法聲請沒收逾6500萬元不法所得。

檢方調查，李姓男子為侑鴻環保科技公司實際負責人，與兒子共同經營，並夥同貿毅公司及勗瑞實業公司實際負責人黃姓男子、三和興業行負責人林姓男子等人，用合法掩護非法的方式進行非法垃圾清運犯罪。

李姓父子先後承租高雄岡山、燕巢等3處廠房，向地主謊稱承租廠房是為了廢棄木材加工成碳棒或五金資源回收，實際卻將廠房作為垃圾堆置及轉運場所，自2025年1月起，對外向營造公司及工廠佯稱可合法將廢棄物清運至焚化廠，以家戶垃圾1公斤8元至9元不等、廢木材1公斤2.5元至3元不等價格向有需求的業者收取廢棄物清除費用。

其中，僅岡山一處廠房就堆置了一般垃圾、廢塑膠、營建混合物及廢石膏等廢棄物，總重量高達約1145公噸。

檢警查出，由於侑鴻公司積欠焚化廠處理費用，導致收取的垃圾無法順利進場，加上集團懷疑岡山的廠房已遭檢調單位架設監視器蒐證，為規避查緝並消化龐大垃圾量，李男竟將歪腦筋動到偏僻山區。

2025年11月間，李男以每趟車次6萬元的代價，指派曳引車將廢棄物載往高雄燕巢、田寮等地質敏感的公有山坡地非法棄置，為了掩人耳目，集團還以每天2千至3千元代價，雇人駕駛小客車在後方尾隨把風。

高雄市環保局與警方估算，山坡地遭濫倒的廢棄物共計15車次、總量約233公噸，嚴重破壞山坡地表與水土保持。

由於民眾發現山區遭亂倒廢棄物，且被新聞披露燕巢知名月世界山坡變成垃圾山，李男驚覺事態嚴重，連夜指派大貨車將燕巢廠房內的垃圾緊急轉運回岡山廠房企圖滅證，隨即遭專案小組收網逮捕。

檢察官痛批該集團將廢棄物棄置於地質敏感的山坡地區域，對自然環境造成不可逆的嚴重損害，危害公共安全，除將11名涉案人及3家法人公司提起公訴，更建請法院從重量刑，並聲請將該集團未依法處理廢棄物所節省的費用約4665萬餘元，加上非法收取的清運費約1883萬元，合計逾6548萬元的犯罪所得及作案車輛沒收。

專案小組去年12月就查獲不法集團承租岡山的某處廠商，堆置大量廢棄物，現場宛如室內垃圾山。記者巫鴻瑋／翻攝

因擔心事跡敗露，不法垃圾清運集團竟將大量廢棄物運到高雄偏遠山區傾倒，造成嚴重環境破壞。記者巫鴻瑋／翻攝

專案小組去年12月就查獲不法集團承租岡山的某處廠商，堆置大量廢棄物，現場宛如室內垃圾山。記者巫鴻瑋／翻攝