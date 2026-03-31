台中男稱鄰居電視噪音持刀傷人 一審判8年4月

台中林姓男子不滿鄰居陳女家中電視噪音，去年10月間持刀理論，附近修車廠施姓人員勸阻，林男卻持刀將兩人砍傷。台中地院今天依殺人未遂罪判林男8年4月徒刑，可上訴。

檢警查出，民國114年10月16日下午1時多，家住台中市霧峰區中正路的24歲林姓男子，稱鄰居71歲陳姓女子住家電視噪音太吵，持水果刀前往理論，雙方爆發口角爭執。

附近71歲施姓修車廠人員，聽到爭吵聲前往勸阻，不料林男卻持水果刀砍傷2人，造成施男左胸有穿刺傷，受有血胸等傷勢，陳女左後頸部、額頭也有穿刺傷，2人送醫後救回。

林男犯案後返回家中報案，警方到場將林男逮捕，並在陳女住處外查扣凶刀送辦，檢方偵辦後將林男依殺人未遂罪嫌起訴。

案經台灣台中地方法院審理後，今天依殺人未遂罪判處他7年2月、6年徒刑，合併應執行8年4月，全案可上訴。