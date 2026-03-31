超過2萬顆虛擬幣！桃園分署聯合拍賣4月7日登場 泰達幣、不動產開放投標

六福村主題遊樂園的東非狒狒3年前脫逃，卻在圍捕時中彈死亡，引發爭議，下令指示獵人開槍的桃園市農業局前技工徐景鵬被檢方起訴，一審依公務員假借職務上機會犯野生動物保育法的非法宰殺保育類野生動物罪，判徐8月徒刑；案經上訴，台灣高等法院今改判6月得易科罰金之刑，併科罰金25萬元，並宣告緩刑3年，1年內需支付公庫8萬元。

2026-03-31 11:17