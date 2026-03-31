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超過2萬顆虛擬幣！桃園分署聯合拍賣4月7日登場 泰達幣、不動產開放投標

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園區建物照片。圖：桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署即將於4月7日舉行123聯合拍賣會，當日拍賣物件有泰達幣、MAX幣、及汽車一輛等將進行拍賣，又有位於桃園區的商辦建築、蘆竹區的工業用地及道路用地、中壢區精華地段房屋土地持分，以及多筆房屋、土地等，歡迎民眾踴躍到場參與投標及拍賣。相關應買條件及資訊請詳閱桃園分署拍賣公告

02 中壢區建物照片
中壢區建物照片。圖：桃園分署提供

桃園分署提到，拍賣會當日下午2時30分起，在桃園分署進行不動產拍賣。此次拍賣的物件相當多元，其中桃園區中正路商辦，位於桃園市鬧區，產權完整，空間開闊，包含數個完全打通的同層建物，總計面積達到260坪以上。另有一棟位於中壢區建國路鄰近中壢火車站之七層樓建物(含增建)之房屋及土地之共有部分，機能良好，周遭商店林立，適於投資；而位於龜山區忠義路一段之未辦保存登記建物，雖僅拍賣建物而無併同拍賣建物之坐落基地，然因本標拍賣包含三棟建物，面積共達約234坪，鄰近交通要道，環境優美。又位於中壢區延平路之精華區建地約30多坪，雖其上有建物占用，但產權完整，形狀方正，歡迎有意購買之民眾投標。此外，尚有位於觀音區、大溪區、蘆竹區等多筆土地亦將於同日進行拍賣，有興趣的民眾可得掌握進場時機。桃園分署不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門， 在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至桃園分署網站下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

03 桃園分署虛擬貨幣拍賣會
桃園分署虛擬貨幣拍賣會。圖：桃園分署提供

同日下午3時30分起，在桃園分署13樓拍賣室進行虛擬貨幣拍賣會，拍賣物件為桃園地方檢察署囑託變價涉犯詐欺案件兩名被告遭扣押之虛擬貨幣，包含22.23287908顆MAX幣、1769.2983顆泰達幣及18872.393412顆泰達幣，有意應買之民眾，請提前於當日下午2時至3時10分完成登記，並應依規定繳納保證金及應事先於金融監督管理委員會公告之已完成洗錢防制登記業者名單中開立本人名義之電子錢包帳戶，始得參與投標，如未備妥，縱經拍定仍將撤銷，並須負擔違約責任，請務必留意。相關拍賣規定請至桃園分署官網虛擬貨幣拍賣專區詳閱。

桃園分署表示，為落實政府公權力，貫徹行政院五打七安政策，確保國家公法債權之實現，桃園分署將持續積極辦理各項動產、不動產之查封及拍(變)賣作業，並於每月第1周的星期二下午3時定期舉辦「123聯合拍賣」 活動，更多的詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署官網獲取相關訊息。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：超過2萬顆虛擬幣！桃園分署聯合拍賣4/7登場 泰達幣、不動產開放投標

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