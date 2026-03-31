台中大甲警員侵害隱私…偷查10民眾95筆個資 認罪判緩刑

時任台中市警局大甲分局甘姓警員，為探知民眾個人資料竟利用職務機會，使用M-POLICE以不實名義登入警政知識聯網，前後查詢10人多達95筆個資；法院審酌，甘身為警員理應更守法，卻危害他人隱私，考量他犯後坦承依違反個人資料保護法判他1年8月，緩刑2年，可上訴

檢警調查，甘員先前在大甲分局大安分駐所、警備隊任職，2023年1月調日南派出所，期間他為探知民眾的身分證字號、年籍、車籍，住所等個資，擅自使用公務電腦以M-POLICE，以不實名義系統登入警政署警政知識聯網。

有被害人驚覺個資外洩提告，大甲分局內部經查也告發才曝光。

台中地院審理時，甘員坦承不諱，與其他被害人證詞相符，經統計他前後一共偷查10位民眾，多達95筆個資。

中院審酌，甘身為警察，相較一般民眾理應更守法，卻假借職務上機會以不法方式查詢他人個資，造成個人隱私危害，且登載不實查詢事項，也損及警政署對管理公務查詢的正確性。

中院考量，甘犯後坦承，和部份被害人和解、賠償，考量一切情況後，依10個公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，各判他7月至1年3月不等，10罪應執行1年8月，並宣告緩刑2年，應向公庫支付12萬元。