「醫美教父」愛爾麗集團總裁常如山 捲桃色風波二度出庭

「醫美教父」愛爾麗集團總裁常如山，被控妨害性自主引發桃色風波，愛爾麗集團日前聲明指出，此案為不實指控，將應訴以還原真相。台北地檢署今上午二度傳喚常如山出庭，常如山對著媒體記者說「小心」，隨後在親友、律師陪同下快步上樓等候應訊。

全案源於，常如山被一名熟識多年的女子指控違反其意願、意圖妨害性自主未遂，地點位在台南住家，疑似遭常如山突然親吻她臉頰、強拉意圖侵犯，女子稱大聲呼救後常如山鬆手，女子不隱忍向刑事局提出妨害性自主告訴。

常如山2月5日首度到北檢應訊，他在親友陪同下到法庭，面對媒體詢問未表任何意見，身旁的親友代為表示「不好意思」庭後，檢察官對常如山核發犯罪被害人保護令，禁止對被害人不法侵害、遠離被害人。

日前愛爾麗集團發出三點聲明：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉。

據悉，常如山是愛爾麗醫療集團創辦人，集團旗下共有76家公司，事業版圖包含醫學美容、健康管理醫院、愛兒麗產後護理之家、預防醫學抗衰老中心、醫材儀器代理等，甚至還有地產開發事業，集團海內外合併年營業額近80億元，成為台灣新一代的富豪。

2021年間壹傳媒公告，已與「潛在買家」簽訂意向書，擬出售台灣「蘋果新聞網」，常如山當年向媒體證實的確與寶佳集團競爭，他認為蘋果如果切掉八卦和敏感政治，調整體質，是可以賺錢的。常如山長期熱心公益並大力支持警政工作，是台南市刑事警察之友會副理事長，積極與警方合作投入「打詐民間國家隊」，協助捐贈設備及頒發刑警獎學金，以企業力量協助警方打擊犯罪。