雙溪區公所因鋰電池充電釀成火災 清潔隊員下班未拔電源…判拘役55天

新北市雙溪區呂姓清潔隊員在辦公室座位，為鋰電池充電，下班時未依規定拔除或關閉電源，結果引發火災，造成區公所受損。法官審理後，依犯公共危險罪判呂男拘役55天，如易科罰金，以1千元折算1日。

判決指出，呂姓清潔隊員下班後，應將充電電池拔除電源，防止電池及充電器充電時，因電器過熱不慎引發火災。他在去年6月2日下午5時許下班時，無不能注意情事，未將充電中鋰電池充電設備拔除，或關閉電源即離開辦公室。

當晚8時29分，呂男充電中的鋰電池，因熱失控或充電設備因電氣異常（短路）引燃火勢。區公所內的警報器在當晚8時34分，因火勢燃燒發出警報，消防人員獲報趕往現場將火勢撲滅，未造成人員傷亡。

這場火災造成區公所1樓、2樓天花板、隔板、樓板、辦公桌椅、儲物櫃、窗戶玻璃、牆體等處，都受有不同程度毀損。新北市瑞芳警分局依據消防局火災調查報告等事證，將呂男移送法辦。

基隆地檢署檢察官偵查時，呂男坦承坦承當天為引燃火災鋰電池充電，也知鋰電池充電最多8至12小時，且下班前需將充電中電池拔除等規定，但因著急下班忘記拔除，依失火燒燬住宅、建築物及交通工具以外之物罪嫌起訴呂男。

基隆地方法院法官審理後指出，呂男使用充電器相關設備疏於注意，導致發生火災，造成雙溪區公所財產損失，並危害公共安全，行為可議。念及犯後坦承犯行，兼衡素行、過失情節及所造成損害等情狀，判拘役55天，全案可上訴。

新北市雙溪區公所今晚發生火警，消防局獲報派員灌救，約20分鐘後撲滅火勢，無人傷亡，起火原因由消防局人員鑑識調查中。 記者邱瑞杰／翻攝

新北市雙溪區公所今晚發生火警，消防局獲報派員灌救，約20分鐘後撲滅火勢，無人傷亡，起火原因由消防局人員鑑識調查中。 記者邱瑞杰／翻攝