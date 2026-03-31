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林姿妙親信已入獄另案又詐709萬 二審改重判7年10月徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

宜蘭縣政府公共造產基金前專員許智信貪汙、詐欺6500萬元，因七罪已定讞而入監服刑，其餘十罪上訴三審審理中；許另向張姓女子謊稱可投資縣府小型採購案獲利，詐騙得手709萬餘元，一審依詐欺取財罪判刑1年10月，案件上訴，台灣高等法院今改依公務員利用職務機會詐欺取財罪，重判7年10月徒刑，可上訴。

許智信（54歲）因詐欺、貪汙6500萬元，七個詐欺罪判應執行2年6月徒刑，現已入獄服刑中，而其餘十罪更一審累計判刑73年2月徒刑，案件上訴審理中。

許智信2020年2月10日至2023年9月29日，受宜蘭縣公共造產基金僱用擔任業務員、管理員及專員，負責辦理縣府公共造產相關業務，且他擔任宜蘭縣長林姿妙（涉貪停職中）團隊駐區宜蘭市專員，對外宣稱是林姿妙的秘書、助理，也會陪同參與基層活動。

許智信因投資失利，積欠高額債務，已無力還款，2023年3月20日至9月13日間陸續向張姓女子謊稱，宜蘭縣政府有辦公室物品、離島物資等小型採購標案，不對外招標，可私下投資獲利，張女信以為真，多次以匯款或交付現金方式，共給許709萬餘元。

許智信收錢後，全數拿來清償自身債務，他坦承犯行，宜蘭地方法院一審審酌許正值青壯，有謀生能力，卻不以正當途徑獲取所需，因積欠高額債務，需款孔急，就利用擔任縣長團隊專員，使張女相信他和林姿妙往來密切、關係良好，而交付金錢。

一審考量許終能坦承認錯，且已償還張女519萬餘元，剩餘190萬元尚未清償，而依詐欺取財罪判刑1年10月，並諭知沒收190萬元。案件上訴後，高院今二審宣判。

宜蘭縣長林姿妙親信、前公共造產專員許智信。圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣長林姿妙親信、前公共造產專員許智信。圖／聯合報系資料照片

宜蘭縣長林姿妙親信、前公共造產專員許智信。圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣長林姿妙親信、前公共造產專員許智信。圖／聯合報系資料照片

宜蘭縣 林姿妙 詐欺

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