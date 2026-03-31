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不滿急診流程咆哮醫院兩光 病患妨害醫療獲判無罪

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

王姓男子前年因腰痛前往嘉義大林慈濟醫院急診，期間因不滿無法立即接受核磁共振檢查，與醫護發生爭執，甚至譏諷醫院「兩光」，在拒絕簽署文件時揮手推擠社工與護理師，遭檢方依違反醫療法起訴。嘉義地方法院審理後認為，病患舉止雖有不當，但尚未達強暴脅迫之不法程度，主觀上難認有妨害醫療業務犯意，判決無罪。

2024年12月20日，王男因左側腰部疼痛，由家醫科轉診至大林慈濟醫院急診室。過程中，他不斷向護理師及醫師要求「找專業的」並安排核磁共振檢查，醫師說明須按步驟先問診並提供止痛治療，王男卻多次打斷醫師說話，甚至譏諷醫院「兩光」、「爛得要死」，雙方爆發口角。

院方隨後請保全陪同病患離開診間，社工師與護理師要求其簽署「拒絕問診檢查單」及「自動出院同意書」時，王男情緒激動表示「不看了」，並在拒絕簽名時揮手推開文件夾板及社工師手臂。檢方認為其對醫事人員施強暴，足以妨害醫療業務執行，因此提起公訴。

法院勘驗監視器後發現，王男對話時音量雖大且語帶嘲弄，但內容多為抱怨身體疼痛及對醫療程序的不認同，並未見不理性咆哮或毀損診間物品。至於揮手推擠行為，是發生在病患準備離開、醫護要求簽名之際，應屬情緒激動下拒絕文件之舉，並非為了阻止醫療行為執行。

法官審酌，王男當日下午轉往其他醫院就醫後確診下背痛，堪認當時確有疼痛影響情緒之情形。判決書指出，病患無視專業建議、將醫療資源視為可恣意取用之物，言行確實造成醫護不快，但若僅因結果不滿就動用刑責，恐有違刑罰謙抑性，因證據不足，判決無罪。

病患急診室咆哮醫院爛並推擠護理師，法院認未妨害醫事自由判無罪。圖／本報資料照片
病患急診室咆哮醫院爛並推擠護理師，法院認未妨害醫事自由判無罪。圖／本報資料照片

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