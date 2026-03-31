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聽到頭骨碎裂聲！巨業客運撞死東海女大生還2度輾壓 司機判4年6月

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巨業客運輾斃東海女大生司機遭重判 律師：判再重家屬傷痛都難抹滅

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中巨業客運施姓司機前年9月輾斃東海大學林姓女大生，又因他撞人後二度輾壓，同行的王姓學姊一度也被捲入車底，甚至聽見林遭輾喊「好痛！」及骨頭碎裂聲；據了解雙方已調解成立，台中地院今依過失致死罪重判施4年6月，被害家屬律師坦言，判再重家屬傷痛都難以抹滅。

林女家屬告訴代理人劉建志認為，4年6月應屬重判，可預見施姓司機應該會上訴，過失致死罪本刑為5年以下徒刑，本案因違反道路交通管理處罰條例不禮讓行人部分，會再加重2分之1，因此量刑最重可達7年半，本件合議庭量刑4年6月已實屬重判。

劉建志也坦言，施男過失造成1條年輕寶貴生命消逝，尤其家屬更是無法接受，不管判的刑度再重，對於家屬內心的傷害都無法弭平。

台中地院今上午宣判，合議庭依汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行而犯過失致人於死罪，判施男4年6月。

檢警調查，施男2024年9月22日駕駛巨業305路公車，行經中區綠川東街左轉中山路時，因未落實轉向停看行，當場撞上走在行人穿越線上的20歲東海大學林姓女大生，行人安全引爆社會輿論，檢方依過失致死罪嫌起訴施，家屬控訴施殺人部分不起訴。

台中地院開庭時，王姓學姐證稱當天和林女看完電影散步離去，見綠燈通過前方公車仍有一段距離，「以為不會撞到」未料對方沒減速直接左轉，她們在行人穿越道走到一半就被撞上。

王女說，她被撞倒捲入車底，上半身被壓在車頭至車輪前下方，肩膀、胸口都被壓到，車停下後她才爬出來坐在地上，整個人不知所措、不知發生什麼事，她先是坐在路邊喘口氣、要司機快點叫救護車，並看到林女被壓在車底哀嚎、呻吟，更聽到她喊「好痛！」

王女指出，她坐在路邊時忽然目睹公車又繼續往前開，自己立刻對司機大喊停車，但再觀察林女其頭頸就被壓在車輪下，林「呻吟聲瞬間消失」還聽到「頭骨碎裂聲音」。

施男2024年9月22日駕駛巨業客運公車經中區綠川東街左轉中山路時，因未落實轉向停看行，當場撞上走在行人穿越線上的20歲東海大學林姓女大生。圖／報系資料照
施男2024年9月22日駕駛巨業客運公車經中區綠川東街左轉中山路時，因未落實轉向停看行，當場撞上走在行人穿越線上的20歲東海大學林姓女大生。圖／報系資料照

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