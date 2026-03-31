聽到頭骨碎裂聲！巨業客運撞死東海女大生還2度輾壓 司機判4年6月

台中巨業客運施姓司機前年9月輾斃東海大學林姓女大生，又因他撞人後二度輾壓，同行的王姓學姊一度也被捲入車底，甚至聽見林遭輾喊「好痛！」及骨頭碎裂聲；台中地院審理時期間，施表示很對不起林媽媽，中院今依過失致死罪判他4年6月，可上訴。

檢警調查，施男2024年9月22日駕駛巨業305路公車，行經中區綠川東街左轉中山路時，因未落實轉向停看行，當場撞上走在行人穿越線上的20歲東海大學林姓女大生，行人安全引爆社會輿論，檢方依過失致死罪嫌起訴施，家屬控訴施殺人部分不起訴。

台中地院開庭時，王姓學姐證稱當天和林女看完電影散步離去，見綠燈通過前方公車仍有一段距離，「以為不會撞到」未料對方沒減速直接左轉，她們在行人穿越道走到一半就被撞上。

王女說，她被撞倒捲入車底，上半身被壓在車頭至車輪前下方，肩膀、胸口都被壓到，車停下後她才爬出來坐在地上，整個人不知所措、不知發生什麼事，她先是坐在路邊喘口氣、要司機快點叫救護車，並看到林女被壓在車底哀嚎、呻吟，更聽到她喊「好痛！」

王女指出，她坐在路邊時忽然目睹公車又繼續往前開，自己立刻對司機大喊停車，但再觀察林女其頭頸就被壓在車輪下，林「呻吟聲瞬間消失」還聽到「頭骨碎裂聲音」。

監視器也拍下，公車撞擊2人發出「碰！」一聲巨響先是停下，王女上半車一度捲入車底、翻滾，後來自行爬出，右前車輪旁還可看見林女的一隻手，但沒多久車又往前開，王激動向司機嘶吼「你在幹嘛！」並喝令所有乘客下車一起幫忙抬車救人。

開庭期間，林女的母親見案發畫面淚灑法庭，審判長王振佑當時施男有無其他意見，施表示自己很對不起林媽媽。