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台中霧峰恐怖砍人 嫌鄰居阿嬤電視聲音吵就揮刀…殺人未遂判8年4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市霧峰區去年10月驚傳砍人案，23歲林姓男子自稱隔壁鄰居電視聲音太大，竟衝過去持刀猛刺70歲陳姓婦人，一旁70歲施姓鄰居前往勸架遭砍中左胸命危搶救中，檢方查出林2023年同樣持刀刺傷鄰居這次又再犯，台中地院今依2個殺人未遂罪一共判林8年4月，可上訴。

檢警調查，林男去年10月16日下午1點50分在霧峰區住處前，因噪音問題與鄰居陳姓老婦、施姓老翁爭執，林持水果刀刺殺2人顏面、頸部及胸部， 警方到場將林男依現行犯逮捕。

檢方複訊後，依被害人、目擊證人指證，及監視錄影畫面、被害人 診斷證明，還有1把扣案水果刀等證物，認定林涉犯傷害、殺人未遂等罪嫌重大。

檢方也發現，林男2023年間也曾拿水果刀刺傷鄰居等人被法院判刑，可見他有反覆實施之虞，已將林男向法院聲請羈押。

台中地院審理後，今依2個殺人未遂罪，各判林7年2月、6年，2罪應執行8年4月。

台中市霧峰區發生喋血案，林姓男子拿刀到陳婦家砍傷她，鄰居施姓老翁勸架也遭砍命危，現場血跡斑斑。圖／讀者提供
台中市霧峰區發生喋血案，林姓男子拿刀到陳婦家砍傷她，鄰居施姓老翁勸架也遭砍命危，現場血跡斑斑。圖／讀者提供

電視 被害人 台中市 殺人未遂

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