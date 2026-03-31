綠營屏東縣內埔鄉長參選人鍾育杰涉賄選 屏檢聲押今將開庭

屏東縣內埔鄉長選舉，民進黨兩人登記參選分別是鄉民代表鍾育杰、縣府客家事務處前處長李明宗，是民進黨屏東縣唯一辦黨內初選鄉鎮。昨清晨鄉代鍾育杰涉賄選，被檢方搜索帶回，檢方訊後依違反選罷法向法院聲押，今將開聲押庭。

屏東地檢署指出，日前獲報，屏東縣內埔鄉某公職人員候選人政黨黨內提名作業，有違反公職人員選舉罷免法第101條第1項後段，對有投票資格人行求期約與交付賄賂等情事，旋即派檢察官指揮法務部調查局屏東縣調查站、屏東縣刑事警察大隊等單位組專案小組。

檢方表示，昨30日上午指揮專案小組，持法院核發搜索票執行搜索，傳訊相關人員共約30餘人。檢方訊問將被告鍾育杰、從事旅遊業者利女，認犯罪嫌疑重大，有事實足認為有勾串、滅證之羈押原因與必要，漏夜向法院聲請羈押禁見。

據了解，疑與遊覽車出遊有關聯，檢方昨天也傳喚證人萬巒鄉長林國順。

鄉代鍾育杰昨清晨6時許，跑行程時接到電話通知，隨即中斷行程，被檢調帶回。民進黨屏東縣內埔鄉長黨內初選採7成電話民調，3成黨員投票，4月16日電話民調，4月18日黨員投票，4月20日公布結果。內埔鄉民進黨員約1400多人。