影／7年堆置事業廢棄物逾2千噸 台南檢警環蒐證半年逮8嫌

台南檢警歷經半年蒐證，上月初兵分多路在後壁等地搜索，破獲以48歲康姓男子為首的非法廢棄物處理集團，逮捕康等8人，據統計，該集團從2018年起非法堆置廢棄物，涉竊占國有土地及私人土地等不法暴利計5400餘萬元，警方說，全案正擴大偵辦中。

台南市刑大指出，該集團分工相當精細，康為負責人外，還有大貨車司機負責跨縣市載運、怪手司機負責現場整地、掩埋與把風，以及現場作業員則負責分類與操作粉碎機。這8人有2名是非法雇用的外籍逃逸移工，被指派從事最粗重現場粉碎塑膠作業。

專案小組上月4日發動突擊搜索，當場查獲駐守現場的2名非法外籍移工，當時2名移工正準備從草叢逃跑，遭警方當場逮捕壓制後，將2名外籍移工送交專勤隊收容。

康因涉案情節重大，且有勾串共犯、滅證及反覆實施環保犯罪之虞，經檢察官聲押後，經法院裁定裁押禁見，其餘5名司機等，經檢察官複訊後飭回。

同時，現場查扣犯案用手機數支、帳冊資料、過磅單，以及現場作業用的曳引大貨車、重型怪手及大型塑膠粉碎機具等。

警方指出，現場查扣的重型怪手與大型塑膠粉碎機，因體積過於龐大具有固接基礎且搬運困難，為保全證據，警方依法於機具的電源及操作樞紐處張貼公務封條，責付原地保管。

警方表示，專案小組現場測繪廢棄物占地的5000多平方公尺，估算違法堆置的廢棄物高達2000餘公噸。而廢棄物來源主要為各類工廠產出的塑膠混合物，主要是工廠產出的廢塑膠打包帶、下腳料等事業廢棄物。

警方以南部科學園區公告的廢塑膠最低處理底價，也就是每公噸清理單價3400元計算，2000公噸*3400元=680萬元；加總竊占國有土地及私人土地免付租金的地霸利益，該集團從2018年起開始非法堆置廢棄物，牟取的不法暴利，初估計5400餘萬元。

警方指出，依據現場查扣的帳冊、地磅單等證物顯示顯示，這些廢棄物的來源涵蓋其他縣市的公司。目前專案小組已掌握部分上游廢棄物來源涉及跨縣市企業，後續將持續擴大追查，澈底清查不法產業鏈，務求斬斷非法廢棄物處理黑網。

康等人涉犯廢棄物清理法中非法提供土地及處理廢棄物等罪，也涉犯竊占罪等。至於雇用逃逸移工部分，已違反就業服務法，2名非法移工也已另案依入出國及移民法解送至移民署專勤隊收容。

警方表示，專案小組現場測繪廢棄物占地的5000多平方公尺，估算違法堆置的廢棄物高達2000餘公噸。圖／讀者提供

現場查扣犯案用手機數支、帳冊資料、過磅單，以及現場作業用的曳引大貨車、重型怪手及大型塑膠粉碎機具等。圖／讀者提供